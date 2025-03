CdS – La coreografia “Anema e Core” diventerà slogan di questa stagione

Questa stagione potrebbe avere lo slogan “Anema e Core” come la coreografia che le curva hanno esposto in Napoli-Fiorentina, dove lo stadio Maradona ha fatto emozionare in campo e fuori. I numeri dello stadio di Fuorigrotta quest’anno fanno venire il capogiro e ci si avvia verso il milione di spettatori complessivi, come sottolinea il Corriere dello Sport. “L’ultima a Fuorigrotta contro la Fiorentina resterà a lungo negli occhi di tutti con quella coreografia “Anema e Core” delle due curve, unite, che diverrà – ed è già – slogan di questa annata. Il sold out è diventato una dolce abitudine con l’apice dei 53.851 contro i nerazzurri (record stagionale). Al Maradona, prima e dopo le partite, è sempre una festa. I tifosi si ritrovano all’esterno, vivono con passione l’attesa per il calcio d’inizio e poi, al novantesimo, sono sempre applausi, anche se non andrà come sperato. E il Napoli ringrazia, fa il giro dei settori e saluta il pubblico. Quest’anno è stato un crescendo, dai primi elogi ai cori ritrovati, la “pace fatta” con la stessa squadra che aveva deluso tutti nella scorsa stagione. C’è anche lo zampino di Conte, ovviamente. Lui sa come trascinare un popolo. Sta vivendo Napoli abbracciando ogni suo pregio. Non vedeva l’ora di respirare l’atmosfera del Maradona da alleato dopo i tanti precedenti da rivale. Un milione di motivi per esserci sempre. Uno di questi è anche lui, Antonio da Lecce. Ma con il Napoli già nel cuore”.

Factory della Comunicazione