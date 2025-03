Valentini: “Scudetto? C’è tempo per recuperare ma l’Inter è più forte”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Antonello Valentini, amministratore delegato della lega dilettanti ed ex direttore generale FIGC.

Ci troviamo di fronte a una Nazionale italiana che dovrà affrontare un girone di qualificazione ai Mondiali, dove la Norvegia si è già avviata con due vittorie nelle prime due gare. Noi, però, non possiamo permetterci di non partecipare al terzo Mondiale di fila.

“No, sarebbe una catastrofe sportiva, ma non solo per il calcio, per tutto il movimento sportivo italiano. Mancare per la terza volta la qualificazione ai Campionati del Mondo è un’ipotesi a cui non voglio neanche pensare. Devo dire che abbiamo un girone non facilissimo, perché la Norvegia ha ottenuto sei punti nelle prime due partite, con un totale di nove gol segnati e solo due subiti. Detto ciò, bisogna che l’Italia si ricordi di essere l’Italia. È vero che nel girone ci sono cinque squadre e si qualifica direttamente solo la prima. Sicuramente la Norvegia rappresenta il pericolo maggiore e, se dovessimo arrivare secondi, ci sarebbe lo spauracchio dei playoff, che è meglio evitare. La Norvegia non è solo Haaland, che comunque affrontiamo a dicembre in Italia. Ha anche altri giocatori, soprattutto in attacco, che militano nei principali campionati europei. È una squadra ben organizzata, fisicamente molto forte. Dobbiamo vedere in che condizioni fisiche e con quali eventuali infortuni arriveremo al 6 giugno, quando giocheremo ad Oslo e avremo un quadro più chiaro della situazione.”

Se oggi dovesse puntare su una squadra vincitrice dello scudetto, su chi scommetterebbe?

“La logica dice che sarà un duello fino alla fine tra Inter e Napoli. Io non tifo per nessuna squadra del nostro campionato, sono un tifoso del Bari, la squadra della mia città d’origine. Detto questo, la vittoria del Napoli sarebbe una boccata d’ossigeno per tutto il calcio meridionale. Purtroppo, il Napoli ha commesso un passo falso a Venezia, pareggiando e perdendo due punti nella corsa scudetto. Però c’è ancora tempo per recuperare. Ho sempre detto che il miglior acquisto del Napoli di questa stagione è Antonio Conte: per la sua professionalità, il suo carattere e la capacità di trasmettere idee in modo ossessivo, ma efficace. L’Inter, però, ha un organico superiore: potrebbe schierare due squadre di livello, non una sola. Il Napoli, invece, nelle seconde linee non ha la stessa qualità. Fino a pochi giorni fa, in casa Inter si parlava male di Taremi, eppure ha appena segnato due gol con la sua Nazionale. Torna a Milano più sollevato. L’Inter, secondo me, è la squadra più completa e più forte. L’unico problema potrebbe essere la Champions, ma su questo ho qualche dubbio: l’esperienza insegna che le vittorie sono un carburante positivo. Quando vinci, la stanchezza passa in secondo piano e diventa uno stimolo per fare ancora meglio.”

Anche segnare aiuta a segnare? Lo chiedo perché in casa Napoli sia Lukaku che Raspadori sono andati in gol con le rispettive Nazionali.

“Sì, aiuta sicuramente. Segnare fa guadagnare autostima, sicurezza e considerazione tra i compagni. Conoscendo Antonio Conte, pensavo che avrebbe battuto i pugni sul tavolo della società in maniera più forte quando è andato via Kvaratskhelia. Parliamo di un giocatore che non solo avrebbe potuto essere decisivo su palla inattiva, ma che possiede un talento straordinario capace di creare occasioni dal nulla. Certo, se un calciatore vuole andare via e la società riceve un’offerta adeguata, è difficile trattenerlo. Tuttavia, il Napoli in attacco avrebbe meritato qualcosa in più per competere ai massimi livelli. Il vantaggio, rispetto all’Inter, è che non ha le coppe europee, quindi può concentrarsi solo sul campionato. Però, come ho già detto, quando vinci, vuoi continuare a vincere, e la stanchezza diventa un dettaglio irrilevante.”

Andando via Kvaratskhelia, il Napoli ha perso tanto. Ma volendo quantificare questa perdita, quanto ha inciso?

“Secondo me, ha perso molto, soprattutto in termini di talento puro e di capacità di creare occasioni da gol. Kvaratskhelia era in grado di sfruttare al meglio un attaccante come Lukaku, che ha bisogno di ricevere palloni giocabili, in area di rigore. Oltre alle sue doti di dribbling e smarcamento, Kvaratskhelia garantiva anche soluzioni su calcio piazzato. Ripeto, pensavo che Conte avrebbe insistito di più non tanto per trattenerlo, ma per sostituirlo adeguatamente, cosa che poi non è avvenuta.”

Qualcuno sostiene che questa situazione abbia incrinato il rapporto tra Antonio Conte e De Laurentiis. Ha notizie in merito? E se non ne ha, crede che sia plausibile?

“Conoscendo il carattere di Antonio Conte e quello di Aurelio De Laurentiis, direi che è un miracolo che i due non abbiano ancora litigato. Evidentemente, essendo persone intelligenti, hanno capito che conviene andare d’accordo. Sono caratteri completamente opposti, ma per il bene del Napoli avranno trovato un punto d’incontro. Vedremo come andrà il campionato: se il Napoli dovesse vincere lo scudetto, sarebbe un conto, altrimenti il discorso cambierebbe. De Laurentiis è imprevedibile, sa prendere decisioni in modo istintivo. Non dimentichiamoci che ha mandato via Ancelotti considerandolo un allenatore finito. Eppure, abbiamo visto tutti cosa ha fatto Ancelotti dopo. Bisogna dare tempo a un allenatore di inserirsi in un ambiente passionale, competente, ma anche molto esigente come quello di Napoli. Detto questo, con De Laurentiis c’è da aspettarsi di tutto. Il suo carattere e la sua proverbiale arroganza gli permettono di fare il bello e il cattivo tempo, ed è anche giusto così: i soldi li mette lui.”

Come commenta le parole di Fabio Capello su Totti?

“Qui a Roma, dove vivo, Totti è considerato quasi una figura sacra. Mi è sembrato un giudizio un po’ troppo ruvido e ingeneroso da parte di Capello, che pure è un uomo di grande conoscenza calcistica. Totti è stato un grande trascinatore, dotato di forza fisica e tecnica straordinarie. In Nazionale, forse, non si è espresso al massimo, come accaduto anche ad altri grandi giocatori, Mancini su tutti. Tuttavia, ha comunque dato un contributo importante, sia con gol decisivi che con la sua visione di gioco. È sempre stato disponibile quando chiamato in causa. Per questo, ripeto, il giudizio di Capello mi è sembrato un po’ ingeneroso.”