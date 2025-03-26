var
CalcioNewsSerie B

UFFICIALE, Serie B – Tutti gli arbitri designati per la 31ª giornata

By Gabriella Calabrese
0

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 31ª giornata del Campionato di Serie B 2024/25 in programma da venerdì 28 a domenica 30 marzo.

 

Factory della Comunicazione

SPEZIA – BRESCIA Venerdì 28/03 h. 20.30

FELICIANI

COSTANZO – BIANCHINI

IV: GIANQUINTO

VAR: MAGGIONI

AVAR: GUIDA

 

COSENZA – PISA h. 15.00

RUTELLA

CECCON – MINIUTTI

IV: MANZO

VAR: NASCA

AVAR: PAGANESSI

 

MANTOVA – SUDTIROL h. 15.00

FERRIERI CAPUTI

BRESMES – LAUDATO

IV: LIOTTA

VAR: GUIDA

AVAR: MINELLI

 

MODENA – CATANZARO h. 15.00

PERENZONI

MARGANI – VOTTA

IV: BOZZETTO

VAR: BARONI

AVAR: MUTO

 

SAMPDORIA – FROSINONE h. 15.00

DIONISI (foto)

DI GIACINTO – PASCARELLA

IV: DORILLO

VAR: PAIRETTO

AVAR: DI MARCO

 

CREMONESE – CITTADELLA h. 17.15

CREZZINI

PRENNA – SCARPA E.

IV: VINGO

VAR: PRONTERA

AVAR: DI MARTINO

 

SASSUOLO – REGGIANA h. 19.30

LA PENNA

DI MONTE – MONACO

IV: D’EUSANIO

VAR: GIUA

AVAR: MIELE

 

CARRARESE – BARI Domenica 30/03 h. 15.00

ABISSO

CIPRESSA – SCARPA M.

IV: GANDINO

VAR: GARIGLIO

AVAR: PAIRETTO

 

CESENA – JUVE STABIA Domenica 30/03 h. 15.00

MARCENARO

MASTRODONATO – BARONE

IV: DRIGO

VAR: VOLPI

AVAR: GIUA

 

SALERNITANA – PALERMO Domenica 30/03 h. 17.15

ARENA

VIGILE – TRASCIATTI

IV: CARUSO

VAR: PICCININI

AVAR: GUALTIERI

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Caprile: “Napoli è il salto di qualità che ho cercato e voluto”

Calcio

Bellucci: “La seconda punta Raspadori sta facendo ricredere su questo…

Calcio

A lezione da Alemao e Careca…e non sul campo di calcio!

Calcio

In vista di Napoli/Milan, si ripopola Castel Volturno

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.