UFFICIALE, Serie B – Tutti gli arbitri designati per la 31ª giornata

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 31ª giornata del Campionato di Serie B 2024/25 in programma da venerdì 28 a domenica 30 marzo.
SPEZIA – BRESCIA Venerdì 28/03 h. 20.30
FELICIANI
COSTANZO – BIANCHINI
IV: GIANQUINTO
VAR: MAGGIONI
AVAR: GUIDA
COSENZA – PISA h. 15.00
RUTELLA
CECCON – MINIUTTI
IV: MANZO
VAR: NASCA
AVAR: PAGANESSI
MANTOVA – SUDTIROL h. 15.00
FERRIERI CAPUTI
BRESMES – LAUDATO
IV: LIOTTA
VAR: GUIDA
AVAR: MINELLI
MODENA – CATANZARO h. 15.00
PERENZONI
MARGANI – VOTTA
IV: BOZZETTO
VAR: BARONI
AVAR: MUTO
SAMPDORIA – FROSINONE h. 15.00
DIONISI (foto)
DI GIACINTO – PASCARELLA
IV: DORILLO
VAR: PAIRETTO
AVAR: DI MARCO
CREMONESE – CITTADELLA h. 17.15
CREZZINI
PRENNA – SCARPA E.
IV: VINGO
VAR: PRONTERA
AVAR: DI MARTINO
SASSUOLO – REGGIANA h. 19.30
LA PENNA
DI MONTE – MONACO
IV: D’EUSANIO
VAR: GIUA
AVAR: MIELE
CARRARESE – BARI Domenica 30/03 h. 15.00
ABISSO
CIPRESSA – SCARPA M.
IV: GANDINO
VAR: GARIGLIO
AVAR: PAIRETTO
CESENA – JUVE STABIA Domenica 30/03 h. 15.00
MARCENARO
MASTRODONATO – BARONE
IV: DRIGO
VAR: VOLPI
AVAR: GIUA
SALERNITANA – PALERMO Domenica 30/03 h. 17.15
ARENA
VIGILE – TRASCIATTI
IV: CARUSO
VAR: PICCININI
AVAR: GUALTIERI