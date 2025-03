Neres su Conte: “Ti stimola e ti rimprovera, i suoi sono gli allenamenti più duri che abbia mai fatto!”

David Neres, attaccante del Napoli, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. Le sue parole ed il suo “racconto” su Antonio Conte:

Che allenatore è Conte? (Sgrana gli occhi e ride): “Molto simpatico! Sono serio: pretende tanto da ogni giocatore. Per me è perfetto perché quando un allenatore non è esigente tendo a rilassarmi. Tira fuori il massimo, ti stimola, ti motiva come nessuno. E ti rimprovera anche, mi è successo dopo due settimane che ero qui”.

Ce lo racconta?: “Avevamo fatto un’amichevole e diciamo che non mi ero impegnato, mi chiamò da parte in maniera chiara e diretta. In quel momento capii bene però chi avessi di fronte e come dovevo comportarmi. Mi è servito”.

È vero quello che si dice sui suoi allenamenti durissimi?: “Sono i più duri che abbia mai fatto. Ho corso di più in questi 6 mesi che nel resto della mia carriera finora”.

Il compagno di squadra più forte: “Lukaku, leader in campo e nello spogliatoio. Poi Lobotka, prezioso per noi”

È lei l’erede di Kvara?: “Io sono David Neres, nato a San Paolo cresciuto col mito di Messi e Ronaldinho. Kvara è un top player. Uno di quei giocatori fondamentali per un club. Come persona e come amico mi è dispiaciuto sia andato via”.

Un pregio e un difetto di Conte: “Per carità… Mi piace tutto di lui! Tira fuori la versione migliore di me”