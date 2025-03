“La sperimentazione del Var a chiamata apre la strada alla Serie A. Importante quello che faranno nella coppa inglese”

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, dalla redazione di Calvar.it ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Rivoluzione per gli arbitri? Ci sono diverse novità, partendo dal VAR a chiamata. Gravina ha chiesto all’IFAB se in Italia, in Serie A femminile e Serie C, si può provare un VAR a chiamata. È prodromico a ciò a quello che sarà il VAR a chiamata in Serie A maschile. Hanno dato vita, da sabato prossimo, a far vedere sui maxischermi ciò che sta succedendo in sala VAR, un po’ come se stessimo a casa. È un bel processo per chi va allo stadio che spesso non capisce cosa stia succedendo. Poi sarà importante ciò che si proverà nella coppa inglese, l’arbitro spiegherà ciò che ha deciso non appena avrà finito la revisione. L’arbitro apre il microfono e parla in diretta e spiega le motivazioni della sua decisione. Ci sono stato in campo e ogni tanto gli allenatori e i calciatori chiedono cosa stia accadendo al VAR ed è giusto che così sappiano ciò che accade in sala VAR“.

