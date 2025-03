Damiani: “Napoli, con Conte si riparte. Italia? Pochi talenti, ma Spalletti può fare bene”

Oscar Damiani, procuratore ed ex calciatore del Napoli, ha parlato a Radio Marte del Napoli, dello scudetto e della Nazionale Italiana.

Ecco le sue parole:

“Mi aspetto un Napoli in condizione, in forma e vincente. E’ un campionato aperto anche se vedo l’Inter favorita per una rosa più profonda, nonostante un calendario fitto di impegni, tra campionato, Champions e Coppa Italia. L’Inter ha entusiasmo e forza, ma ovviamente a livello psicofisico ci sarà qualche energia in più da spendere. Il prossimo anno il Napoli ripartirà con Conte, non ho dubbi. Antonio è l’allenatore giusto per il Napoli, ha grande carisma e dà alla squadra entusiasmo e gioco, gli azzurri resteranno una delle formazioni candidate a vincere, poi ovviamente i risultati dipendono anche da variabili non previste. Settore giovanile? Purtroppo negli ultimi anni le squadre italiane hanno pensato solo a giocatori stranieri, magari lasciando perdere un po’ i talenti nostrani, mi permetto però di dire che vedo pochi giocatori italiani di livello, forse perché ci sono tanti stranieri. Forse siamo rimasti indietro, i ragazzi puntano ad altri sport, in cui siamo eccellenti, penso a basket, sci, pallavolo, tennis. Il calcio italiano non produce più giocatori di livello, diciamo la verità. La Nazionale? Ci sono ottime chances di qualificarci ai Mondiali, se devo essere sincero ho stima in Spalletti, spero dia identità all’Italia, che ha un po’ deluso negli ultimi anni, ma non c’è grande materiale umano a disposizione a dire il vero. C’è però una bella alchimia nella squadra che mi fa bene”.