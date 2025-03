Luca Marchetti ha partecipato a Radio Marte. Le sue parole:

“Il futuro di Conte?

Non vedo all’orizzonte nubi che possano mettere in discussione il progetto triennale cominciato in estate. Ad inizio stagione l’obiettivo era il ritorno in Champions e nessuno si aspettava un Napoli così competitivo per la vittoria dello scudetto.

Non immagino un De Laurentiis morbido in caso di addio, ma neanche immagino un Conte desideroso di andar via. Il colpo per la difesa che intriga di più è Gatti: è in cerca di riscatto anche se è da capire come andrà con Tudor: il ragazzo è un guerriero di quelli che piacciono a Conte.

Lucca e Lookman sono i preferiti del Napoli per l’attacco. Ovviamente c’è da capire quale modulo farà Conte. Il 3-5-2 favorisce Raspadori”.