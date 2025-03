IL DATO – Romelu ha sempre segnato al Milan con Conte in panchina

Il Napoli affronterà domenica al Maradona il Milan per la trentesima di campionato di Serie A, dopo la sosta per le nazionali, ed uno dei protagonisti sarà Romelu Lukaku, che ai rossoneri ha sempre segnato, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Brindare al Maradona a un passaggio storico della sua carriera, davanti ai propri tifosi e in occasione di una sfida cruciale per il destino dello scudetto, sarebbe davvero il massimo. Tra l’altro la tradizione è anche dalla sua, non è vero ma ci crede: Romelu ha sempre segnato al Milan con Conte in panchina, sei volte su sei. Cinque in campionato, compresa l’andata a San Siro, e una in Coppa Italia; cinque reti con l’Inter e una con il Napoli. Per la precisione, se vogliamo: nelle tredici sfide con il Diavolo giocate durante la sua parabola italiana, Lukaku è riuscito a fare centro soltanto quando ad allenarlo è stato il signor Antonio. Una specie di sentenza, una legge non scritta”.

