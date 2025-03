Il 4-3-3 non è poi così scontato: non c’è fretta di cambiare

Per molti appare scontato il ritorno, con il Milan, sia di Neres che del 4-3-3. Secondo La Repubblica, invece, non sarebbe proprio così. Il quotidiano scrive: “Il tecnico del Napoli sta infatti riflettendo sulla formazione con cui affrontare i rossoneri e non sembra essere più scontato il ritorno immediato al modulo tattico 4-3-3, nonostante il recupero dopo una lunga assenza per infortunio di David Neres. L’attaccante brasiliano non può avere infatti ancora i 90′ nelle gambe, visto che ha ricominciato solo da poco a lavorare in gruppo e non era stato nemmeno convocato nove giorni fa per la sfortunata trasferta di Venezia. Ma la probabile conferma del 3-5-2 è legata soprattutto agli exploit dei nuovi gemelli del gol azzurri, visto che Romelu Lukaku è andato a segno per tre volte in 180′ con il suo Belgio e Giacomo Raspadori si è fatto valere con la maglia dell’Italia […] Stravolgere di nuovo tutto alla ripresa della Serie A, di conseguenza, sarebbe una scelta più di pancia che logica. […] A Castel Volturno aspettano per tirare un sospiro di sollievo gli ultimi impegni dell’Uruguay di Olivera contro la Bolivia e del Camerun di Anguissa contro la Libia, previsti per oggi. Il terzino e il centrocampista sono due pilastri del 4-3-3 e anche il loro rientro in extremis fa pendere la bilancia verso la conferma del 3-5-2 con il Milan. Non c’è fretta di cambiare”.

