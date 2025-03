Dopo quasi 300 giorni Romelu realizza la sua doppietta

Romelu Lukaku, autore domenica di due gol nel ritorno di Nations League contro l’Ucraina, ha ritrovato una doppietta dopo nove mesi. Per la precisione, sono trascorsi 288 giorni: l’ultima, ancora con la nazionale, risaliva all’amichevole Belgio-Lussemburgo dell’8 giugno 2024 giocata a Bruxelles. Romelu, finora, non aveva mai realizzato due reti in questa stagione: sia con il Napoli sia con il Belgio non si era mai spinto oltre il singolo gol. In campionato, tra l’altro, una sua doppietta manca dall’epoca della Roma: contro il Cagliari in trasferta, era l’8 ottobre 2023. Domenica, in occasione della sfida con il Milan al Maradona, saranno 539 giorni di attesa (un anno e quasi sei mesi).

Tanto per restare in tema di numeri e statistiche, in virtù della decima rete in campionato con il Napoli segnata contro la Fiorentina ha tagliato il traguardo degli 80 gol in Serie A, considerando anche le tre stagioni disputate all’Inter e quella nella Capitale. Fonte: CdS