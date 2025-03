“Di Lorenzo e McTominay si sono sacrificati, giusto ritornare al 4-3-3”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Nando Orsi, allenatore e vice di Mancini alla Lazio quando giocava Conceicao. Qui le sue parole:

“Conceicao non sta benissimo, si sta lamentando anche che escano i nomi per il successore sulla panchina rossonera, ma il calcio è anche questo. Credo non abbia trovato il modo di inserirsi in una società come il Milan e non sarà facile affrontare il Napoli che ha bisogno solo un pò di convinzione. Per il resto, mi sembra una partita spartiacque contro una squadra che sta cercando di togliersi da situazioni delicate. Il Napoli invece, è sempre lì e ogni partita diventa fondamentale.

Il modulo può incidere, ma è sempre l’interpretazione che danno i giocatori a fare la differenza. Uno come Politano però se fa il quinto rende in un modo, se fa l’esterno alto rende in altro modo. Lo stesso Di Lorenzo e McTominay si sacrificano e ritornare al 4-3-3 può essere anche giusto. Politano che è un brevilineo quando parte da lontano poi perde il passo, diventa meno veloce e più prevedibile.

Inzaghi è un ragazzo molto ambizioso, non tralascerà niente però le partite ravvicinate possono pesare ecco perchè il Napoli ha perso un pò di occasioni importanti. Detto questo, l’Inter ha negli 11/12 titolari una grande squadra, ma quando Frattesi sostituisce Barella ad esempio non è la stessa cosa”.