De Luca: “Scudetto? Conte è un esperto di rimonte, c’è un precedente che fa ben sperare”

“Conte è un esperto di rimonte, l’unica volta, negli ultimi venti anni, in cui una squadra seconda in classifica alla 29esima giornata è poi diventata campione d’Italia è relativa al campionato 2011-12. Lo scudetto lo vinse la Juventus… di Conte. Il Napoli di recente, invece, non è mai riuscito a scavalcare la prima in classifica nelle ultime 9 giornate, neanche quando – ha detto il giornalista del Mattino a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live – la situazione era favorevole nel 2018. Dopo la vittoria in casa della Juventus, maturata ad aprile, franò nel finale di campionato.

Ascoltando gli umori della tifoseria e le motivazioni di allenatore e calciatori nessuno alza bandiera bianca, c’è una sfida dura con l’Inter che è una squadra solida, ha tante risorse, però deve giocare come minimo 4 partite in più laddove le partite della Nazionali hanno restituito a Conte diversi calciatori galvanizzati. Conte valuterà in questa lunga settimana, ma penso che non cambierà formazione, sarebbe un peccato rinunciare all’attuale Raspadori, reduce da un mese molto positivo. Al di là dei gol si nota anche l’impegno e la motivazione con cui scende in campo.