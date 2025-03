Bruscolotti: “Il Napoli ha preso Lukaku non solo per il gioco ma anche per un altro motivo”

Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Lukaku è stato preso anche per la sua leadership e non solo per i valori tecnici. Lo vediamo nelle esultanze ai goal, è sempre pronto ad abbracciare i compagni. Conte? Si sta rendendo conto che questa città non è uguale alle altre, Napoli bisogna viverla come fa lui. Chi va via piange, tanti calciatori sono andati via con le lacrime agli occhi. Quello che ancora oggi ricevo dalla gente napoletana è incredibile, a volte me lo chiedo ‘ma come mai questo fenomeno?’. Quando vado alle inaugurazioni dei club è come se fossi un cantante per un concerto per l’accoglienza che ricevo”.

