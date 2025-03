Scaramuzzino: “L’Italia avrebbe meritato i supplementari. Il calo del Napoli non è dovuto all’addio di Kvara”

, programma radiofonico in onda su, è intervenuto, giornalista e radiocronista: “Credo che l’ Italia avrebbe meritato i supplementari nel doppio confronto con la. Non penso che questasia la grande squadra del passato. Gli azzurri hanno avuto delle assenze e qualche incertezza evidente, ma il problema è che quando torni negli spogliatoi sotto di tre gol, rischi di uscire completamente dalla partita. Per questo, un plauso ae ai ragazzi, che nel secondo tempo sono riusciti a reagire. Dall’altra parte, i tedeschi hanno probabilmente abbassato la concentrazione. In ogni caso, il primo tempo è stato da dimenticare: al di là degli episodi, siamo stati completamente in balia dell’avversario. Ora bisogna affrontare il girone di qualificazione ai. Dopo due edizioni saltate, la pressione sarà enorme. Sarà difficile anche dal punto di vista psicologico. Non dobbiamo però trasformare ladiin uno spauracchio, altrimenti rischiamo di cadere nell’eccesso opposto. Detto questo, il cammino sarà complicato: già a giugno ci aspetta la sfida contro la, alla fine di una stagione estenuante. Il problema è che laavrà a disposizione i giocatori solo per pochi giorni prima della partita. Questo potrebbe essere un fattore determinante. Tuttavia, l’ha tutte le qualità per superare questo ostacolo. Certo, non possiamo illuderci di andare aicon la pretesa di essere protagonisti assoluti. Credo che la carta vincente dell’sia l’allenatore. So che, alla luce degli ultimi risultati, molti potrebbero non essere d’accordo con me, maè un tecnico impeccabile dal punto di vista tattico. Il problema è che ha bisogno di tempo, e inil tempo non c’è. Quanto ai giocatori, non si può dire che non abbiano una dimensione internazionale. Il problema principale è stata la mancanza di concentrazione in alcuni momenti decisivi. Non riesco ancora a spiegarmi come sia possibile che unacon un obiettivo chiaro, ovvero la rimonta, possa essere stata così passiva nel primo tempo contro la. Questo è un aspetto su cui il calcio italiano deve lavorare, se vuole tornare competitivo a livello internazionale. All’inizio della stagione ilaveva ancora, due giocatori fondamentali per lo scudetto di due anni fa. Tuttavia, nel momento in cuiè stato ceduto a gennaio forse ci si aspettava qualcosa in più sul mercato. Va detto cheha comunque speso per rinforzare la squadra già la scorsa estate.è un allenatore che riesce a migliorare i propri giocatori, come d’altronde faceva anche. La differenza è chelavorava con la squadra tutti i giorni, mentre il ruolo del CT è completamente diverso. Scudetto? Non mi sento di escludere nulla. L’è avanti, ma ha impegni inche potrebbero influire. Inoltre, il campionato riserva sempre sorprese: ogni turno c’è un risultato inatteso. L’, per esempio, ha dimostrato di poter battere chiunque, ma ha anche avuto battute d’arresto impreviste. Per vincere servono continuità e una rosa all’altezza. La, ha un calendario non impossibile e potrebbe rientrare nella corsa per i primi quattro posti, nonostante il cambio di allenatore. Sarà un finale di stagione tutto da seguire. Per lo scudetto è corsa a tre:, Napoli ed Atalanta. Sul calo delil fattore chiave è stato l’infortunio di, che stava diventando un giocatore fondamentale. Inoltre, il calo delrientra in una logica di campionato a 20 squadre: è normale che ci siano alti e bassi. Anche l’, per esempio, ha dovuto faticare in alcune partite. Non si può pensare di vincere ogni gara con facilità. Per il, più che un calo fisico, penso sia stato un problema mentale., però, ha saputo intervenire subito, e ora la squadra è ancora in corsa. I prossimi appuntamenti saranno decisivi. Per sintetizzare, il calo delè più attribuibile all’assenza per infortunio diche alla cessione di. Il georgiano ha dato il massimo nell’anno dello scudetto, ma, dopo, ha avuto un rendimento più altalenante. Ora adimostrerà di nuovo tutto il suo valore, perché non ha le pressioni che aveva al. Ecco,non è un leader: quando ha dovuto interpretare questo ruolo, nel, non è stato all’altezza. Detto questo, è chiaro che ilabbia risentito della sua partenza. Per quanto riguarda, invece, un infortunio è qualcosa che va oltre le scelte di mercato e può avere un impatto immediato sulla squadra. Poi, ci sono anche altri fattori: le aspettative, il cambio di allenatore, la pressione di dover ripetere il successo di due anni fa. Tutti elementi che incidono su una stagione lunga e impegnativa“.