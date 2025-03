Restyling Maradona, non solo De Laurentiis: si cercano investitori

Lo stadio Maradona ha bisogno di rifarsi il look per gli Europei del 2032: l’investimento dovrebbe essere di 90 milioni di euro, una cifra alta, ma non impossibile per De Laurentiis, che comunque potrebbe non essere l’unico investitore. La nuova legge sugli stadi ci sono molti strumenti a disposizione: i fondi che moltiplicano gli stakeholder, portatori di interessi. Ad attirare possibili investitori sono soprattutto le possibilità offerte dagli spazi esterni allo stadio per la costruzione di centri commerciali e altre attività, ma anche all’interno del Maradona, dove c’è spazio per la realizzazione di un museo, un cinema, punti ristoro e spazi di intrattenimento per i giovani. Un primo passo verrà fatto domenica alle 11, quando a Piazza Diaz si terrà il dibattito “Napoli capitale europea dello sport 2026“: sul palco saranno presenti il capo della segreteria politica nazionale di Fdi Arianna Meloni, il ministro per lo sport Andrea Abodi, il sindaco Gaetano Manfredi, patron Aurelio De Laurentiis e il consigliere comunale Giorgio Longobardi. A moderare il dibattito il direttore de Il Mattino Roberto Napoletano. A proposito di fondi potrebbe esserci l’annuncio che per l’appuntamento europeo su Napoli il governo potrebbe fare investimenti, così come De Laurentiis potrebbe tornare a puntare sul Maradona, magari con l’aiuto di qualche grande sponsor.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino