Napoli – Tentazione Frattesi, la sua voglia di continuità potrebbe essere uno stimolo importante

Già a gennaio il Napoli ci aveva provato per Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter, ma la trattativa non era mai decollata, per la prossima estate invece potrebbe esserci una motivazione in più per cambiare aria, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Sudakov ha in dote qualità, assist, gol. Esattamente come Davide Frattesi, tentazione del mercato di gennaio che Manna ha provato a trasformare in una trattativa mai decollata nel bel mezzo di una situazione un po’ interlocutoria con l’Inter. Mai seriamente intenzionata a cedere il centrocampista, soprattutto a una diretta concorrente per lo scudetto, ma tra un paio di mesi la voglia di continuità del giocatore potrebbe fare la differenza e rimettere in discussione le linee del futuro. Frattesi ha 25 anni, impatti spesso molto importanti o decisivi sulle partite, fame e intensità che fanno rima con Antonio Conte. Il profilo è importante, è di quelli che il Napoli ha messo nei radar per trovare altri gol con gli inserimenti, proprio com’è accaduto con McTominay. Ma non solo. Servono anche tiratori da fuori e di calci piazzati: la ricerca prosegue. E galleggia tra presente, futuro e passato. Il tempo di Gabri Veiga”.

