Il Var si rinnova! Grafiche mostrate al pubblico e spiegazione delle decisioni in tv: ecco quando si parte!

Il calcio è sempre in continua evoluzione. Dopo la Goal Line Technology, il Var, il Saot e l’ipotesi Fvs (Var a chiamata), la Lega Calcio ha annunciato due novità novità importanti. La prima – come riportato da La Gazzetta dello Sport in edicola stamane – partirà dalle semifinali di Coppa Italia: gli arbitri spiegheranno le decisioni Var ai tifosi. In che modo? Grazie alla diffusione del segnale audio dell’arbitro all’interno degli stadi e in televisione, con specifica limitazione alla spiegazione delle sole decisioni prese dal direttore di gara. Inoltre, a partire dalla prossima giornata di campionato verranno integrate nei maxischermi degli stadi anche le grafiche che informano gli spettatori di un’eventuale revisione al Var.

Il presidente Aia Antonio Zappi, presente al Salone del Coni per consegnare all’arbitro Colombo col premio Bearzot, ha commentato la doppia notizia: “È un’apertura alla trasparenza. Noi vogliamo mettere a disposizione di tutti il nostro sistema tecnologico ed essere il più chiari possibili. C’è la massima apertura anche per il Var a chiamata, siamo aperti ad ogni sperimentazione. Questo per noi è un momento di ricambio generazionale, ma abbiamo giovani validi”. Al suo fianco, appunto, Colombo che ha commentato l’episodio del rigore prima assegnato e poi tolto da Marciniak in Germania-Italia di ieri: “Parliamo del miglior arbitro del mondo, basti ricordare la finale tra Francia e Argentina. Le regole per noi sono chiare, ci sono regole nette ma anche la discrezionalità sulle scelte. Il Var interviene in caso di evidente errore, se è intervenuto è perché i miei colleghi stranieri hanno ritenuto giusto farlo. Marciniak l’ha rivisto ed è stato d’accordo con loro”.

Qualche minuto prima la Lega Serie A aveva annunciato la novità tramite i canali ufficiali: “Si rende noto che, a partire dalla 30ª Giornata di Campionato, procederà ad integrare il segnale del VarDict (ovvero le grafiche televisive trasmesse durante controllo Var) sui maxischermi degli stadi, informando così gli spettatori presenti di un`eventuale revisione del Var in corso o di un controllo Var di lunga durata. In occasione delle Semifinali e della Finale di Coppa Italia Frecciarossa 2024-25, inoltre, in seguito alla recente decisione assunta dall’Ifab durante il 139° Annual General Meeting, e in accordo con Figc e Aia, la Lega Serie A darà il via alla fase di sperimentazione della diffusione del Segnale Audio dell’Arbitro all’interno degli stadi e in televisione, con specifica limitazione alla spiegazione delle sole decisioni prese dal direttore di gara dopo l’intervento del Var per ‘On-Field-Review’ (Ofr)). Attraverso l`implementazione di una specifica soluzione tecnologica, sviluppata dal partner Hawk-Eye, che si aggiunge all’attuale set-up della comunicazione arbitrale, in occasione dell’Ofr i telespettatori e il pubblico allo stadio potranno ascoltare la motivazione della decisione direttamente dalla voce dell’Ufficiale di Gara“.