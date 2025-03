Il programma dopo la sosta. Inter, aprile di fuoco (9 partite in un mese), occasione per Napoli e Atalanta

Terminata la sosta per le nazionali, siamo pronti a rituffarci sul campionato. Nel weekend riprenderà la Serie A che riprenderà sabato 29 marzo con la 30a giornata. Sarà un mese di fuoco (aprile) per l’Inter capolista che dovrà cercare di difendere il primo posto in campionato e parallelamente provare ad andare avanti in Coppa Italia e soprattutto in Champions League. Una ghiotta occasione per il Napoli di Conte che, nonostante i 3 punti di svantaggio rispetto ai nerazzurri, avrà 4 partite in meno da disputare e potrà provare a gestire meglio le energie per tentare il sorpasso.

Il mese di fuoco dell’Inter

Ad aprile l’Inter si giocherà buona parte della sua stagione. Riprenderà con il match di campionato contro l’Udinese del 30 marzo, provando a sfruttare lo scontro diretto tra Napoli e Milan. Tre giorni dopo scenderà in campo per il derby d’andata di Coppa Italia contro il Milan. Il 5 aprile la trasferta di Parma in campionato, poi l’andata dei quarti di Champions contro il Bayern Monaco. Il mese proseguirà con Inter-Cagliari e con il ritorno di Champions a San Siro. Di fatto una partita ogni tre giorni, senza sosta. Poi Bologna-Inter e Inter-Roma, intervallate dal ritorno di Coppa Italia con il Milan che mette in palio il pass per la finale. Ben 9 partite in un mese per la squadra di Simone Inzaghi.

Inter-Udinese, Serie A: 30 marzo

Milan-Inter, Coppa Italia: 2 aprile

Parma-Inter, Serie A: 5 aprile

Bayern Monaco-Inter, Champions League: 8 aprile

Inter-Cagliari, Serie A: 12 aprile

Inter-Bayern Monaco, Champions League: 16 aprile

Bologna-Inter, Serie A: 20 aprile

Inter-Milan, Coppa Italia: 23 aprile

Inter-Roma, Serie A: 27 aprile

Gli impegni del Napoli

Decisamente di meno gli impegni del Napoli di Antonio Conte che nel mese di aprile disputerà 5 partite, ovviamente solo di campionato. Di fatto una gara ogni 7 giorni, perfettamente gestibile in termini di recupero fisico e mentale. Nel weekend il big match al Maradona contro il Milan, poi la trasferta complessa di Bologna il 7 aprile. La settimana successiva Napoli-Empoli, 5 giorni dopo la trasferta di Monza. Napoli-Torino sarà l’ultima partita di aprile per gli azzurri, in programma il 27.

Napoli-Milan, Serie A: 30 marzo

Bologna-Napoli, Serie A: 7 aprile

Napoli-Empoli, Serie A: 14 aprile

Monza-Napoli, Serie A: 19 aprile

Napoli-Torino, Serie A: 27 aprile

Gli impegni dell’Atalanta

Anche l’Atalanta, così come il Napoli, disputerà 5 partite ad aprile. Se pur la sconfitta del Gewiss Stadium contro l’Inter rischi di compromettere il sogno scudetto. Nonostante rispetto ai nerazzurri la Dea giocherà 4 partite in meno, il calendario è da brividi: in fila Fiorentina in trasferta, Lazio e Bologna in cas e Milan in trasferta. Solo l’ultima gara di questa cinquina, contro il Lecce, sulla carta è decisamente più abbordabile. Da un lato la possibilità di alimentare il sogno, dall’altra quella di poter fare un tonfo definitivo contro avversari molto ostici.

Fiorentina-Atalanta, Serie A: 30 marzo

Atalanta-Lazio, Serie A: 6 aprile

Atalanta-Bologna, Serie A: 13 aprile

Milan-Atalanta, Serie A: 20 aprile

Atalanta-Lecce, Serie A: 27 aprile

Fonte: Il Mattino