De Canio: “Flessione del Napoli? All’attacco manca imprevedibilità”

Gigi De Canio è intervenuto nel programma in Radio Marte Sport Show condotto da Peppe Iannicelli. L’ex allenatore azzurro ha analizzato il momento del Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni.

“La causa principale della frenata del Napoli è la mancanza di imprevedibilità in attacco”. E’ questa la convinzione di mister Gigi De Canio intervenuto nel corso del programma. Il Napoli è una squadra semplice da leggere. La sua manovra diventa estremamente prevedibile e per questo meno efficace in fase realizzativa. Per le sue caratteristiche il Napoli ha bisogno, specialmente nella fase finale della gara, di atleti che abbiano caratteristiche e passo in grado di rompere gli equilibri e contribuire alla vittoria. In questa chiave di lettura, la partenza di Kvara ha privato il Napoli di un’arma straordinaria. Di certo il rientro di Neres fin dalla prossima gara potrà aumentare l’imprevedibilità del Napoli ed aumentare le possibilità di vittoria”. De Canio si è espresso anche sul “vantaggio” per il Napoli di non disputare le coppe in Italia ed in Europa. “La partita – ha ribadito il tecnico – è il miglior allenamento possibile specialmente per i calciatori di altissimo livello come quelli del Napoli ormai strutturati ed abituati a scendere in campo per ben tre volte durante la settimana. Giocare una partita ogni sette giorni certamente diminuisce il pericolo di infortuni e favorisce il recupero fisico, ma non esiste nulla che alleni meglio la testa e le gambe della partita”.