Con il Milan Conte recupera la linea difensiva che aveva garantito al Napoli gioco e trenta punti

Il primo indizio, fin troppo eloquente, si è registrato a Venezia prima della sosta. Il Napoli in Laguna ha fatto le prove generali per un ritorno al passato, schierandosi con quattro difensori in linea e Conte intende di dare seguito all’esperimento in questo avvincente rush finale che prenderà il via domenica prossima alla ripresa del campionato contro il Milan al Maradona (per la decima volta sold out in questa stagione).

Complice un’infermeria che finalmente si è svuotata del tutto e la condizione fisica di alcuni interpreti che è tornata ai livelli quantomeno accettabili, il tecnico leccese sta pensando seriamente di rimettere in soffitta il 3-5-2 che si era visto costretto a rispolverare per via dell’emergenza uomini il mese scorso (a partire dalla trasferta all’Olimpico con la Lazio di campionato) ed affidarsi al canovaccio con cui il Napoli ha conquistato più punti in questa stagione che comunque resta da incorniciare.

Insomma, squadra schierata con quattro uomini in difesa davanti a Meret (a breve è attesa l’ufficialità del suo rinnovo all’ombra del Vesuvio fino al 2027 con opzione – unilaterale da parte del club – per il terzo anno a circa due milioni a stagione comprensivi di bonus), un centrocampo dinamico di fosforo e sostanza a supporto degli avanti azzurri. Che tradotto in numeri e moduli tanto potrebbe significare il ritorno al canonico 4-3-3 con cui il Napoli ha giocato 13 partite conquistando qualcosa come trenta punti frutto di 9 vittorie, tre pareggi ed una sola sconfitta (trend da record o quasi); quanto il 4-2 e… fantasia andata in scena in Laguna giusta per far riprendere la fiducia alla squadra a certi movimenti e meccanismi. E sopratutto in attesa delle «ali» per poter tornare a spiccare il volo.

Finalmente, infatti, l’allenatore del Napoli potrà contare sul rientro di Neres che torna disponibile contro il Milan domenica prossima sotto i riflettori di Fuorigrotta. Il brasiliano sarà certamente tra i convocati di Conte dopo 49 giorni di assenza dall’infortunio capitatogli contro l’Udinese che ha costretto il tecnico leccese ad abiurare il tridente per tornare al 3-5-2. Il rientro del paulista e non solo. C’è piacevole abbondanza di scelte su tutta la catena di sinistra per il Napoli, considerando la crescita di Okafor che ha approfittato della sosta per mettere altra preziosa benzina nelle gambe. Per non parlare del ballottaggio sempre sull’out mancino tra Spinazzola ed Olivera .

Il primo può considerarsi un rinforzo fatto in casa e non ha fatto sentire l’assenza dell’uruguagio che pure si era fermato per noie muscolari. Mathias ha smaltito da tempo l’infortunio, ma ha dovuto mordere il freno proprio per la nuova primavera che sta vivendo Spinazzola . E chissà che il ritorno alla difesa a quattro non possa favorire una staffetta tra i due. Molto dipenderà anche dalle condizioni fisiche con cui Olivera rientrerà in gruppo dal doppio impegno con la nazionale dell’Uruguay impegnata per le qualificazioni ai prossimi mondiali: la notte scorsa ko casalingo incontro contro l’Argentina, prossimo martedì prossimo, in trasferta, contro la Bolivia.

Ieri Conte ha dato il rompete le righe ai pochi superstiti del Napoli che sono rimasti a lavorare a Castel Volturno messi sotto torchio per tutta la settimana dal tecnico che ha approfittato della sosta per mettere altra benzina nelle gambe dei suoi uomini. Il Napoli si ritroverà martedì prossimo sempre nel quartier generale azzurro per iniziare la settimana tipo in vista del match con il Milan sotto i riflettori del Maradona . Alla ripresa ci saranno tutti i ridotti delle nazionali che hanno giocato le gare di Nations League (10 in tutto). Gli altri due invece – Anguissa e Olivera , impegnati oltreoceano per le qualificazioni alla coppa del mondo – si rivedranno a Castel Volturno soltanto giovedì prossimo.

Fonte: Il Mattino24