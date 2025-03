Caravello: “Quando l’Italia è sotto pressione reagisce. Rigore tolto dal Var? Da protocollo non doveva intervenire”

, programma radiofonico in onda su, è intervenuto, agente: “ Nazionale ? Sicuramente abbiamo assistito a una partita folle nel primo tempo, che ha quasi decretato la sconfitta eclatante dellamaggiore. Nel secondo tempo, invece, ci siamo giocati la gara alla pari contro una squadra forte come la, che in casa ottiene sempre ottimi risultati. I tedeschi sono sicuramente più avanti di noi nella programmazione e nel ringiovanimento della rosa. A noi manca un minimo di esperienza in più e una migliore programmazione. Dobbiamo dare tempo e anche la possibilità di sbagliare, magari in maniera clamorosa come successo nel primo tempo di ieri. Questaè stata rinnovata tantissimo, ci sono tanti giovani che devono acquisire esperienza internazionale e quella è la vera differenza a certi livelli. Diamogli tempo, lasciamoli giocare e affrontiamo il girone di qualificazione aicon la giusta mentalità. Non sarà facile, ma nemmeno impossibile. Noi siamo un paese abituato alle pressioni. Quando siamo sotto pressione riusciamo a reagire. Abbiamo fallito in maniera misera e clamorosa duee non possiamo permetterci di fallire un terzo. Però, al di là di tutte le problematiche che il nostro calcio ha, sia in campo che fuori, in questo momento il girone di qualificazione non è proibitivo. Credo che l’avversario più ostico sia la, quindi se l’non si qualificasse né con il primo posto né attraverso gli spareggi per il secondo, sarebbe necessaria una nuova rifondazione. Nessuno se lo augura e soprattutto il nostro calcio non ne ha bisogno in questo momento. Il nostro è un campionato con molte proteste e interruzioni. A livello internazionale, invece, sono molto più pratici e non vanno tanto per il sottile. Non si può imputare solo al’errore sul secondo gol, perché tutto il reparto difensivo era distratto. I tedeschi, invece, sono stati scaltri e furbi. Un gol del genere, con una distrazione simile, non lo ricordo da anni. Per quanto riguarda il rigore, insarebbe stato assegnato senza problemi, ma ini parametri di valutazione sono diversi. Il, in teoria, non sarebbe potuto intervenire, perché il contatto minimo c’è stato. Detto ciò, secondo protocollo, quell’azione non poteva portare al richiamo dell’arbitro perché ilinterviene solo in caso di errore evidente. Se un minimo tocco c’è stato, il richiamo non doveva esserci. Sono dinamiche che a livello internazionale dobbiamo imparare a gestire meglio. Premetto che, così come, è stato molto importante per l’, poi, ha dimostrato di essere un giocatore imprescindibile sia per lache per il, nonostante abbia ricoperto un ruolo da quinto di centrocampo, mentre lui nasce come esterno offensivo puro. Per quanto riguarda il, io tornerei al 4-3-3, perché è un modulo più offensivo e, in questo momento, la squadra ha bisogno di vincere più partite per restare in corsa. L’aspetto positivo è che ha molte variabili tattiche e può anche iniziare con un modulo e modificarlo a gara in corso. In società come il, ma anche la, la figura del direttore sportivo ha un peso relativo rispetto ad altri club, perché i presidenti sono molto presenti nelle decisioni.hanno formato un connubio vincente, ma poi il loro percorso si è separato. Ora, con, si sta cercando di aprire un nuovo ciclo, perché sappiamo chenon si accontenta di arrivare secondo. In, tutti parlano di calcio, ma ci sono tanti meccanismi interni che dall’esterno si vedono poco. Alla fine, però, bisogna ricordare che anche i calciatori sono esseri umani e possono sbagliare. Il problema è che, nel nostroè difficile ammettere gli errori. Ma il calcio resta uno sport meraviglioso, fatto di emozioni e di discussioni infinite“.