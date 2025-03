Auriemma: “Con 85 punti il Napoli vince lo scudetto”

Il giornalista Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la sua trasmissione “Salite sulla giostra” In onda su Stile TV, parlando del Napoli e della lotta scudetto.

Ecco le parole di Auriemma:

“Contro il Milan è l’ultima spiaggia per il Napoli? Io dico che il Napoli con 85 punti vince lo scudetto, quindi per me non si può parlare di ultima spiaggia perché il campionato è ancora in equilibrio. Se il Napoli perde domenica, poi vincendole tutte può arrivare potenzialmente ad 85 punti. Se l’Italia non si qualificherà per i prossimi mondiali, la presidenza attuale della Federcalcio andrà eliminata, visto che difficilmente si dimetterebbe. E’ mai possibile che Spalletti debba andare a pescare in una rosa ridottissima di calciatori italiani? Sono pochi gli italiani che giocano in Serie A. È mai possibile che non ci sia un calciatore del Milan convocato in Nazionale? Visto che nelle serie inferiori (dilettanti) si impone l’utilizzo dei calciatori classe 2004, 2005 e 2006, in Serie A per me dovrebbero giocare sempre almeno 5 calciatori italiani. Sarebbe contro le leggi attuali in Europa? Ma io nel calcio faccio come credo, altrimenti la nazionale fa le figure che vediamo. Manca la cultura di fondo, c’è una debolezza del calcio italiano che quelli che governano fanno finta di non vedere“