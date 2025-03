Anguissa, rinnovo “in sospeso”: dipenderà anche dalla stagione

Il rinnovo di Anguissa. Sì o no? Diciamo che è in sospeso. Come sempre in questi casi, bisogna che convergano gli interessi del giocatore e del club. Scrive il CdS: “Anguissa aveva manifestato già un anno fa l’intenzione di lasciare il Napoli e di trasferirsi in Arabia, all’Al-Nassr, salvo poi cambiare piani e idee dopo l’arrivo di Conte. Di certo i prossimi due mesi e le ultime nove partite saranno decisive per il futuro di Frank e soprattutto della squadra […] Finora sono stati 5 i suoi gol in campionato, mai così tanti neanche nell’anno del trionfo con Spalletti. Per la verità, Anguissa non aveva mai segnato più di 4 reti in una sola stagione contando anche le coppe. Davvero niente male. Fino alla sfida con la Juventus al Maradona è stato devastante, poi ha accusato una flessione (come tutti) e a Como è arrivato anche l’infortunio al soleo che l’ha costretto a disertare Inter e Fiorentina. Il rientro a Venezia in corsa è stato molto deludente e a seguire il ct del Camerun lo ha risparmiato per la prima gara delle qualificazioni mondiali contro Eswatini. Neanche in panchina. Domani a Yaoundé, invece, andrà in scena la seconda e ultima sfida del ciclo con la Libia e Anguissa dovrebbe rientrare quantomeno tra i convocati. Poi, una volta esauriti gli impegni con la nazionale, rientrerà a Napoli a metà settimana per cominciare la preparazione della partita di domenica contro il Milan al Maradona. Momento clou.”

Factory della Comunicazione