Serie C Girone C, Giugliano/Messina (1-0) 2-3. Rimonta beffarda per i tigrotti. Le parole di Bertotto

Allo Stadio Alberto De Cristofaro di Giugliano va in scena la 33esima giornata di Serie C del girone C.

I padroni di casa sono reduci da una splendida vittoria esterna contro il Trapani nello scorso weekend, mentre gli ospiti non vincono dallo scorso 1 Febbraio quando riuscirono ad imporsi contro il Latina.

Factory della Comunicazione

La partita inizia con il Giugliano che parte forte e al 2’ minuto ci prova con Nepi ma il pallone esce di poco fuori.

Dopo solo 9 minuti di gioco il Messina ha dovuto sostituire Marino per un infortunio ed al suo posto è entrato Gyamfi, che nel secondo tempo si è rivelato uno dei protagonisti.



I tigrotti continuano ad attaccare e si creano un’occasione con Peluso che si inserisce bene su passaggio di Nepi, il numero 44 del Giugliano ci prova con un pallonetto ma la difesa del Messina riesce a salvare la porta.

Al 18’ minuto Nepi prende palla in area avversaria e corre verso la porta, calcia potente ma il portiere avversario riesce a parare.

Al 20’ minuto si sblocca la partita grazie ad un passaggio strepitoso di Balde per Del Sole che calcia con il piattone destro ad angolare, non può nulla Krapikas! 1-0!



Al 24’ risponde il Messina con Luciani che ci prova ma il portiere di casa para e la palla sbatte sulla traversa.

Poco dopo sono ancora gli ospiti a rendersi pericoloso con un tiro ad incrociare di Tordini ma c’è un miracolo di Russo che la mette in calcio d’angolo.

Il Messina non demorde e continua ad attaccare, al minuto 33’ con Pedicillo, ma il pallone va di poco fuori.

Ancora Pedicillo per il Messina ma il portiere para.

Al 44’ prova a raddoppiare il Giugliano con un cross di Valdesi per Del Sole ma il tiro finisce alto.

Poco prima dell’intervallo i padroni di casa sfiorano il raddoppio con Peluso ma il portiere compie un vero e proprio miracolo e la toglie dalla porta.

Dopo tre minuti di recupero finisce così il primo tempo con il Giugliano in vantaggio per 1-0.



Inizia subito forte il secondo tempo con l’arbitro che al 52’ assegna calcio di rigore per il Messina dal dischetto si presenta Luciani che batte Russo e porta il risultato sull’1-1. Il portiere di casa la tocca ma non basta.



Al minuto 65’ il Giugliano ritorna in vantaggio grazie al gol di Minelli su assist di Padula in una mischia in area sugli sviluppi di un calcio d’angolo. 2-1!



Dopo la rete dello svantaggio il Messina inizia ad attaccare con tutte le sue forze e va vicino al pareggio con Pedicillo, ma la palla va fuori.

Il Giugliano sfiora ancora il goal della sicurezza con un colpi di testa di poco fuori di Njambe su assist di Del Sole.

Al minuto 84 il Messina riesce a pareggiare con Gyamfi su una brutta palla persa di Demirovic al limite dell’area portando il risultato sul 2-2.

Poco dopo, al 92’ minuto gli ospiti riescono incredibilmente a segnare il goal del vantaggio con Crimi che manda in estasi il Messina al termine di una mischia in area di rigore. 2-3!



Dopo il goal dei Siciliani si scaldano gli animi con addirittura una rissa che porta all’espulsione di Giorgione per il Giugliano e Dell’Aquila per il Messina.



L’arbitro riesce con fatica a sedare gli animi e non c’è più tempo per il Giugliano per trovare il pareggio. La partita finisce con il risultato di 2-3 che regala al Messina la possibilità di sognare la salvezza.



Al termine della partita ha parlato in conferenza stampa l’allenatore del Giugliano, Valerio Bertotto.



Di seguito la mia domanda:



La prossima settimana ci sarà una sfida fondamentale contro il Potenza. Dopo questa sconfitta, su cosa lavorerà in settimana per arrivare al meglio a quella gara?



“Quando mancano 5 partite alla fine sono tutte fondamentali. Sarà l’ennesima partita in cui dobbiamo guadagnarci il nostro percorso, dobbiamo guadagnarci il merito di stare dove stiamo dall’inizio della stagione ricordandoci che noi dobbiamo fare fatica. Dobbiamo essere presenti, dobbiamo essere determinati, dobbiamo essere concentrati, non dobbiamo disperdere energie anche se fossero minime perché noi dobbiamo venirne fuori sempre tutti insieme. Noi siamo piccolini e i piccolini fanno sempre più fatica.”

A cura di Sara Di Fenza