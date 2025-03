Nations League, Germania-Italia 3-3 (3-0): Rammarico Italia

L’Italia è chiamata a riparare l’andata persa 2-1 contro la Germania, ora allo stadio Westfalenstadion/Signal Iduna Park di Dortmund. Chi passerà il turno avrà la certezza di essere inserita nel girone A di qualificazione ai prossimi Mondiali, insieme a Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo.

Nel primo tempo, la Nazionale di Spalletti ha subito un netto dominio da parte della Germania, che si è portata sul 3-0. Il primo gol arriva su rigore da parte di Kimmich, che calcia basso ad incrociare. Donnarumma intuisce, ma non può fare nulla e la palla finisce in rete. Il secondo gol è una rete assurda: Kimmich batte velocemente un angolo mentre la difesa azzurra, compreso Donnarumma, è distratta a parlare con l’arbitro. Musiala approfitta della situazione e appoggia la palla nella porta vuota. Il terzo gol arriva con Kleindienst: Goretzka imbuca per Cimici sulla destra, che crossa morbido dentro l’area piccola. Kleindienst colpisce di testa, Donnarumma riesce a respingere, ma la palla supera comunque la linea di porta, fissando il punteggio sul 3-0.

Il secondo tempo inizia con il gol della bandiera targato Moise Kean, Sané serve male Kimmich, passando la palla a Kean: il centravanti della Fiorentina se la porta sul destro e calcia forte dal limite, trovando la rete del 3-1.

Al 69′ minuto arriva il secondo gol dell’Italia. Ricci trova Raspadori sulla trequarti, e il numero 10 azzurro serve Kean in area. L’attaccante azzurro punta Tah, sposta la palla sul destro e calcia forte, trovando il gol del 3-2. La speranza di un possibile recupero cresce tra i tifosi italiani.

Tuttavia, al 73′, arriva un episodio controverso. Raspadori e Di Lorenzo scambiano in area, con l’esterno azzurro che viene travolto in scivolata alle spalle da Schlotterbeck. L’arbitro, inizialmente, indica il dischetto per il calcio di rigore, ma dopo aver consultato il VAR, cambia decisione e annulla il rigore.

Quando la partita sembra ormai avviarsi verso la fine, al minuto 93′ un altro episodio infiamma la partita. L’arbitro viene richiamato dal VAR per un possibile tocco di mano in occasione di un angolo battuto dalla Germania. Dopo aver visionato le immagini, l’arbitro nota il colpo di mano di Mittelstadt, e assegna il calcio di rigore per l’Italia. Raspadori si prepara per la battuta, prende la rincorsa e spiazza il portiere Baumann, segnando il gol del 3-3.

La partita finisce quindi con il risultato di 3-3. Nonostante la grande reazione dell’Italia, il gol di Raspadori nel finale non basta. La Germania passa al turno successivo, mentre l’Italia esce dalla competizione, con un grande rammarico per il rigore non assegnato precedentemente. I tifosi azzurri restano con l’amaro in bocca, ma anche con la consapevolezza che la squadra ha lottato fino all’ultimo respiro.

Tabellino Germania-Italia 3-3

Marcatori: 30′ Kimmich (G), 36′ Musiala (G), 45′ Kleindienst (G), 49′ e 69′ Kean (I), 95′ rig. Raspadori ()

GERMANIA (3-4-2-1): Baumann 6; Rudiger 5.5 (77′ Bisseck 5.5), Tah 5.5, Schlotterbeck 6; Kimmich 7, Goretzka 6.5 (63′ Amiri 6), Stiller 6, Mittelstadt 6; Sané 6 (63′ Adeyemi 5.5), Musiala 7 (77′ Andrich 6); Kleindienst 7. Ct. Nagelsmann

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma 5.5; Gatti 4.5 (46′ Politano 6), Buongiorno 5, Bastoni 5; Di Lorenzo 5.5, Barella 5.5, Ricci 5.5 (85′ Zaccagni sv), Tonali 5.5 (68′ Raspadori 7.5), Udogie 5; Maldini 5 (46′ Frattesi 6); Kean 7.5 (85′ Lucca sv). Ct. Spalletti

Arbitro: Marciniak (Polonia)

Ammoniti: Adeyemi (G), Stiller (G), Gatti (I), Buongiorno (I), Bastoni (I), Kleindienst (G)

Espulsi: –

A cura di Vincenzo Buono