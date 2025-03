Nations League, Belgio-Ucraina 3-0 (0-0): Iniezione di fiducia targata Big Rom

Rudi Garcia e i suoi ragazzi si ritrovano a rimontare un 3-1 da parte dell’Ucraina, mettendo in scena una prestazione straordinaria che ha visto il Belgio ribaltare la situazione e passare al turno successivo della Nations League. Il protagonista indiscusso della serata è stato Romelu Lukaku, che, con la sua doppietta, ha portato il Belgio alla vittoria per 4-3 nel totale delle due partite. Questa rimonta, che sembrava quasi impossibile all’inizio, ha regalato ai tifosi del Belgio una vittoria che ha un sapore speciale, soprattutto dopo i mesi di difficoltà vissuti dalla squadra.

La partita si era messa male per i Diavoli Rossi, con l’Ucraina che aveva ottenuto un vantaggio di 3-1 nel match di andata. All’inizio del secondo tempo, sembrava che gli ucraini fossero pronti a consolidare il loro vantaggio, ma il Belgio ha reagito con carattere e determinazione. A sbloccare la situazione ci ha pensato Maxim De Cuyper, che con un bel gol al 70′ ha ridotto il distacco a un solo gol, tenendo vive le speranze di rimonta. La sua rete ha dato il via a un assalto in piena regola da parte del Belgio.

Pochi minuti dopo, al 76′, è arrivato il gol di Lukaku, che ha siglato una rete spettacolare in rovesciata, pareggiando il totale delle due partite. Con il punteggio sull’1-1, il Belgio ha avuto l’opportunità di completare la rimonta, e Lukaku non si è fatto pregare. Nel finale della partita, con l’Ucraina che cercava di mantenere il risultato, Lukaku ha segnato ancora, battendo il portiere ucraino e mettendo il Belgio in vantaggio per 4-3.

La partita ha visto il Belgio dominare nelle statistiche di expected goals, con 2,43 contro solo 0,64 per l’Ucraina, ma per lungo tempo la squadra di Garcia ha dovuto fare i conti con le occasioni mancate e il rischio di vedere sfumare la qualificazione. Nonostante questo, il Belgio ha mostrato carattere e ha saputo rispondere nei momenti decisivi, con Lukaku che ha finalmente ritrovato il gol sotto la guida dell’ex allenatore del Napoli, un segno positivo in vista del finale di campionato.

Per Rudi Garcia, questa vittoria rappresenta un’iniezione di fiducia, poiché il Belgio rimane nel livello A della Nations League, un successo che potrebbe segnare una nuova fase per la squadra e offrire nuove opportunità per i prossimi impegni internazionali.

Tabellino Belgio-Ucraina 3-0

