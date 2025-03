Nation League – Germania/Italia: Spalletti fa fuori due “napoletani”, Buongiorno in campo

Casa Italia

Spalletti ha preparato quattro cambi. Entrano Maldini, Gatti, Buongiorno e Ricci. Il ct ha spiegato il suo piano, tenere viva la partita e in bilico la qualificazione senza andare subito sotto, riservandosi la possibilità di aggiungere fantasia, strappi e qualità in corsa. Ecco perché a sorpresa potrebbe sacrificare Politano, tra i più brillanti a San Siro e decisivo nel mettere la palla dietro la linea arretrata tedesca. Nagelsmann inizierà con Schlotterbeck, non Raum, e potrebbe avere un senso tenere l’esterno del Napoli per l’ingresso durante il secondo tempo. Altrimenti verrà escluso il fidatissimo Di Lorenzo. Ballottaggio in casa Napoli. Spalletti ha una necessità: alzare i centimetri e la statura dell’Italia. Pioveranno palloni in area. Bisogna segnare e anche difendersi bene. Serve Gatti, non solo Buongiorno, titolare al posto di Calafiori. Lo stopper della Juve e il centrale del Napoli dovranno tenere d’occhio Kleindienst, temibilissimo nel gioco aereo. Bastoni riprenderà il suo ruolo classico sul centro-sinistra, il “divano di casa”, come lo ha ridefinito il commissario tecnico. Barella e Tonali sono straconfermati. Rischia di restare fuori Frattesi, impiegato poco dall’Inter, a corto di condizione e senza una collocazione sicura.

Casa Germania

Tra i protagonisti di San Siro, anche (se non soprattutto) il portiere Baumann, tre parate vere ci hanno tolto la gioia della vittoria. Ter Stegen è ancora out («Non è ancora in forma, ma se lo tornerà ad esserlo, è lui il nostro numero uno»), il numero uno dell’Hoffenheim si gode il momento: «So quale è il mio ruolo, aiutare la squadra in questo omento. Ho avuto la fortuna di essere agli europei come terzo portiere, dietro Marc e Manuel (Neuer, ndi) e sono fortunato di poter aiutare ancora la squadra. I Mondiali? Troppo lontani, devo pensare ad ora, ad aiutare la squadra. Se riesco a farlo, il mio lavoro è finito». E a proposito di portieri, Neuer sarà costretto ancora a stare fuori. Il portiere del Bayern, avversario dell’Inter in Champions, salterà le partite contro St. Pauli e Augsburg e probabilmente anche l’andata contro i nerazzurri.

