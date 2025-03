Meret, prolungamento previsto per altri due anni, senza opzioni, i dettagli

Il Napoli ed il suo portiere Alex Meret, stanno per prolungare il loro rapport per altri due anni, la firma arriverà a giorni, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Meret, il cui contratto è in scadenza a giugno, prolungherà per altre due stagioni, dal 2025 al 2027. Non ci saranno opzioni per ulteriori anni di contratto. Biennale secco per proseguire insieme, sulla scorta di una volontà reciproca che ha avuto bisogno di diversi incontri e confronti prima di arrivare all’attesa fumata bianca. Un altro mattoncino verso la costruzione della rosa per la prossima stagione, per il ritorno in Europa. Il procuratore di Meret, Federico Pastorello, ha lavorato a stretto contatto con il ds Manna in questi mesi per la definizione di una trattativa in cui si è discusso di vari aspetti, come quello relativo alla durata. Poi, ovviamente, si è parlato anche di stipendio, di ingaggio: a Meret, dal 2018 al Napoli con cui ha collezionato 204 presenze, verrà riconosciuto un aumento rispetto all’attuale accordo, un traguardo meritato sul campo con una crescita evidente, prestazioni incoraggianti, parate decisive (come nell’anno dello scudetto) che hanno convinto la società a blindarlo. Il club ha raccolto il totale consenso di Alex, che ha sempre espresso, anche attraverso le parole del suo entourage, la volontà di restare a Napoli”.

