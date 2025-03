Mercato – Difesa, attacco e centrocampo: tra sogni e realtà. Vanja Milinkovic-Savic come portiere da Champions

IN DIFESA. Per la difesa piace molto Sam Beukema del Bologna, olandese di 26 anni: il suo club è una gioielleria piena di talenti messi in vetrina da un raffinato conoscitore come Giovanni Sartori, ma il Napoli fa sul serio. In lista anche Federico Gatti della Juve, 26 anni, e Oumar Solet dell’Udinese, 25 anni, un colosso sul quale è piombato la Roma. Già preso Luca Marianucci, 20 anni: accordo con l’Empoli per 9 milioni.

Factory della Comunicazione

IN ATTACCO. Per l’attacco è sfida con l’Inter per Lorenzo Lucca dell’Udinese, 24 anni, già sul taccuino del ds Manna dall’estate precedente. E ancora: se lo United dovesse riuscire a trovare l’accordo con Osimhen, il profilo di Rasmus Hojlund, centravanti danese di 22 anni esploso nell’Atalanta, potrebbe fare al caso del Napoli. A proposito della Dea: un giocatore che piace molto è Ademola Lookman, 27 anni, ma è forte la concorrenza della Juventus. Il primo nome per rinforzare le fasce è Edon Zhegrova, 26 anni il 31 marzo, esplosivo talento kosovaro che a gennaio il Lilla non ha voluto cedere: era in lizza per il dopo Kvara.

A CENTROCAMPO. Da sciogliere il nodo del rinnovo di Anguissa. Il Napoli eserciterà l’opzione unilaterale prolungando fino al 2027 ma vorrebbe rinnovare anche oltre: il problema è che non c’è accordo sul nuovo ingaggio chiesto da Frank. Si vedrà. Piacciono sempre lo spagnolo Gabri Veiga dell’Al-Ahli e l’ucraino Giorgi Sudakov dello Shakhtar. Due ventiduenni. Fonte: CdS