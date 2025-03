Maradona 10 e lode, per la decima volta tutto esaurito: quanto si è incassato

Tifosi del Napoli da dieci e… lode. Anche contro il Milan, alla ripresa del campionato dopo la sosta, il Maradona farà il suo dovere. Un altro sold out nell’impianto di Fuorigrotta per trascinare la squadra di Conte e continuare a cullare il sogno scudetto. Una piacevolissima costante in questa stagione già ricca di soddisfazioni per i colori azzurri e di incassi per il club di De Laurentiis (con il decimo tutto esaurito sono 20 milioni di euro tondi tondi nelle casse del Napoli). Il tutto dopo il pareggio amaro patito in Laguna contro il Venezia che non ha neppure scalfito la passione della torcida partenopea. Basti pensare che i biglietti per quella che era una supersfida degli anni ’80 tra Napoli e Milan e che ancora oggi conserva un fascino indiscusso, sono stati polverizzati nel giro di un amen. Sotto i riflettori del Maradona dunque, domenica 30 marzo, gli uomini di Conte saranno trascinati dalla carica di 50mila e passa cuori azzurri. Per la quinta volta di fila il cassiere del Maradona si sfregherà le mani. La decima in tutto il campionato con un numero di 750mila spettatori che fino ad oggi si sono accomodati sugli spalti dell’impianto di Fuorigrotta per godersi le sfide del Napoli. Numeri alla mano i dati sono da far sgranare gli occhi: 50mila spettatori di media in tutte le partite interne degli azzurri con una media paganti di 29.100 unità a cui si aggiunge la quota abbonati. Il Napoli insomma è una piacevole “malattia”, fa gola a prescindere dai risultati, figuriamoci quando ci sono anche quelli, e proverà a deliziare la platea del Maradona con un’altra perla per cullare il sogno scudetto. (Il Mattino)

Factory della Comunicazione