Juventus, il cambio della guardia: Tudor in arrivo a Torino

“La Juventus ha ormai deciso: Thiago Motta non sarà più l’allenatore dei bianconeri. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime ore con la dirigenza piemontese che ha individuato in Igor Tudor il sostituto“. Lo si legge sul sito dell’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio. Si legge inoltre: “Le parti sono al lavoro in questi minuti per formalizzare l’accordo trovato nella giornata di sabato 22 marzo, in modo da far arrivare il croato a Torino già stasera (23 marzo) così da iniziare la ripresa degli allenamenti in vista del Genoa con lui in panchina. Con esperienze su panchine come Udinese, Hellas Verona e Marsiglia, Tudor è stato scelto per la sua disponibilità ad accettare un incarico a breve termine. Il club bianconero ha optato per un accordo fino a giugno, con un’eventuale estensione solo in caso di qualificazione alla Champions League. La società vuole mantenere libertà di manovra per la prossima stagione, senza vincoli automatici. Tudor guiderà la squadra fino al termine del campionato, lasciando alla dirigenza la possibilità di valutare con calma il futuro in estate.”

Factory della Comunicazione