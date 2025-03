Juve-Thiago Motta: ecco cosa è successo dietro le quinte

Tutto troppo ordinario, nello straordinario. La decisione della Juve di sfiduciare la gestione di Thiago Motta è maturata sulla reazione del tecnico dopo il confronto accesso per via delle brutte sconfitte contro Atalanta e Fiorentina. Nel summit che si è tenuto martedì a pranzo fra l’allenatore, Cristiano Giuntoli e Maurizio Scanavino non c’era l’intenzione premeditata dell’esonero, ma le risposte poco convincenti del tecnico hanno aperto la strada delle riflessioni fino alla decisione estrema: Motta, in Portogallo con la famiglia in questi giorni di riposo e per niente intenzionato a dimettersi, sarà sollevato dall’incarico al suo rientro a Torino.

CONFRONTO ACCESO

Giuntoli non era andato per il sottile nel faccia a faccia con l’allenatore, tanto da utilizzare frasi forti: a effetto. “Mi vergogno di averti scelto”, avrebbe riferito il direttore tecnico in presenza di Scanavino, ribattendo sull’incapacità della squadra di proporre un gioco idoneo. A preoccupare il dirigente la mancata reazione della squadra alle difficoltà imposte dalla Fiorentina al Franchi, nonostante prima del match lui stesso avesse chiesto nello spogliatoio ai giocatori di riscattare con una prova gagliarda la precedente caduta con l’Atalanta. Invece, dopo il 4-0 dello Stadium, è arrivato un altro 3-0 difficile da digerire. Motta si sarebbe mostrato freddo e all’apparenza sereno nel momento complicato, nel quale evidentemente sarebbe stata gradita una reazione più “rabbiosa”: probabilmente, sulla scia di quanto detto pubblicamente in conferenza stampa, sperava di poter trovare soluzioni ma senza mettersi in discussione più di tanto, convinto di aver dato il massimo fino a questo momento della stagione. Da lì la decisione dei dirigenti di chiedere alla proprietà l’autorizzazione per il cambio.

REAZIONE E SCELTA

Le valutazioni del club si sono sviluppate principalmente sulla necessità di dare una scossa al gruppo di fronte a un calendario che impone la massima attenzione: la Juve, che si è vista sfilare il quarto posto dal Bologna, non può permettersi altri passi falsi, avendo un punto di distacco dal quarto posto e soli tre di vantaggio dal settimo della Roma, prossima avversaria dopo il Genoa. C’è da tenere d’occhio anche la Lazio, potenzialmente in scia e decisamente più in gamba della Juve per quanto visto nell’ultimo periodo in cui Thiago Motta ha avuto quasi tutta la rosa a disposizione. In questo senso, avrebbe convinto poco la difesa del tecnico del proprio lavoro e la visione lontana sulla prospettiva: Giuntoli crede che l’estate prossima possano bastare solo 3-4 innesti al fine di rendere la Juve competitiva per lo scudetto, mentre l’allenatore sarebbe di un altro avviso. I colloqui con i giocatori, tutti pronti a dare il massimo per centrare l’obiettivo Champions ma buona parte irrigiditi dalla gestione del tecnico, hanno spinto definitivamente verso la soluzione del cambio in panchina immediato.