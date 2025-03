Come scrive il Corriere dello Sport, serve la tempesta perfetta per venire a capo di una situazione che si è fatta complicata dopo la sconfitta di San Siro di giovedì. Buongiorno è uno che sa farsi valere sia nel gioco aereo, sia nella marcatura pura. È anche capace di impostare, è molto tecnico, cerca sempre l’anticipo sul pallone, ma sa contenere l’avversario anche marcandolo di spalle.

La partita d’andata è servita come una lezione, certi errori non possono essere commessi. Figurarsi in una gara secca come quella di questa sera. Bisogna allontanare l’idea di soffrire psicologicamente le palle inattive, che non deve essere – come ha detto il ct Spalletti – una psicosi, ma quello è e resta il problema degli azzurri.

Quindi questa sera, contro la Germania, servirà tutto per regalarci un futuro meno complicato di quanto sarebbe se fossimo eliminati dalle Finals di Nations League. Per aggiustare le cose in difesa serve un marcatore puro, cosa che nel calcio di oggi s’è un po’ persa: «Il calcio di oggi richiede più conoscenze a livello di fase offensiva – ha detto il difensore del Napoli- anche da parte dei difensori che hanno anche il compito di trovare idee e sbocchi per permettere alla squadra di attaccare meglio. Ognuno ha le sue caratteristiche e si cerca di migliorare in entrambe le fasi di gioco.

Avremo sicuramente lo spirito giusto. Eravamo parecchio amareggiati dopo la sconfitta, ma abbiamo pensato a voltare pagina subito“.