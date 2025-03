75ª Viareggio Cup, gli abbinamenti degli ottavi e il record di Rosciglioni della Sampdoria

Ojodu City, Vis Pesaro, Jóvenes Promesas, Rappresentativa Serie D, Ternana e Olympique Thiessois sono le altre 6 qualificate del gruppo B per gli ottavi della Viareggio Cup (si gioca martedì 25), in aggiunta a Torino e Sampdoria. Nella sfida contro il Viareggio, l’attaccante blucerchiato Simone Rosciglioni ha stabilito il nuovo record di reti siglate in una partita: 7. RISULTATI 3ª GIORNATA GRUPPO B Girone 4 TORINO-OJODU CITY 3-0

Reti: 6′ pt. Castaldi (T), 8′ Yesin (T); 23′ st. Merlo (T). ASTERAS AKTOR-VIS PESARO 2-2

Reti: 36′ pt. Portarski (V), 39′ Kallanhi (A); 24′ st. Ruiz Tombesi (V), 43′ Angelakis (A). Classifica: Torino 9, Ojodu City 4, Vis Pesaro 2, Asteras Aktor 1 Girone 5 SAMPDORIA-VIAREGGIO 13-0

Reti: 3′ pt. Rosciglioni (S), 5′ Paratici (S), 13′ Paratici (S), 15′ Vitali (S), 21′ Rosciglioni (S), 28′ Rosciglioni (S); 7′ Boldarin (S), 8′ Paratici (S), 23′ Boldarin (S), 25′ Rosciglioni (S), 27′ Rosciglioni (S), 28′ Rosciglioni (S), 44′ Rosciglioni (S). JÓVENES PROMESAS-WESTCHESTER UNITED 1-0

Rete: 43′ st. Agho (J). Classifica: Sampdoria 9, Jóvenes Promesas 6, Westchester United, Viareggio 1 Girone 6 RAPPRESENTATIVA SERIE D-OLYMPIQUE THIESSOIS 2-1

Reti: 9′ pt. Valente (R), 31′ Lischetti rig. (R), 42′ Cisse (O). TERNANA-UYSS NEW YORK 4-1

Reti: 5′ pt. Valenti (T), 20′ Turella (T), 47′ Valenti (T); 24′ Taormina (U), 42′ Valenti (T). Classifica: Rappresentativa Serie D 7, Ternana 5, Olympique Thiessois 4, Uyss New York 0 OTTAVI DI FINALE MARTEDÌ 25 MARZO 2025 MAGIC STARS-VIS PESARO

Viareggio (LU) / Centro sportivo “Marco Polo Sports Center” (ore 14.30) FIORENTINA-OLYMPIQUE THIESSOIS

Bagno a Ripoli (FI) / Centro sportivo “Viola Park” (ore 15) IJELE-OJODU CITY

Marina di Massa (MS) / Campo sportivo “Ricortola” (ore 15) CASARANO-TERNANA

Pontedera (PI) / Campo sportivo “Nuovo Marconcini” (ore 15) IMOLESE-JÓVENES PROMESAS

Lido di Camaiore (LU) / Stadio “Benelli” (ore 15) RAPPRESENTATIVA SERIE D-GENOA

Seravezza (LU) / Stadio “Buon Riposo” (ore 15) SAMPDORIA-SASSUOLO

Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 15) TORINO-INTERNACIONAL

Capezzano Pianore (LU) / Campo sportivo “Maggi-Matteucci” (ore 14.30) IL RECORD DI ROSCIGLIONI Simone Rosciglioni, 18 anni compiuti il 1 gennaio scorso, genovese, attaccante della Sampdoria, si è conquistato un posto nella storia della Viareggio Cup, scalzando il colombiano Gaston Rodrigo Murillo (Juventud de Las Piedras) e Stefano Scappini (Sampdoria) che detenevano il record delle reti messe a segno in una partita: 5. Murillo nel 2007, Scappini l’anno dopo. Nel corso della sfida vinta per 13-0 dalla Sampdoria contro il Viareggio, Rosciglioni ha siglato 7 gol, tre nel primo tempo e quattro nella ripresa. Un primato celebrato con un grande applauso anche perché in questa stagione il ragazzo aveva dovuto fare i conti con un infortunio che l’aveva tenuto fuori per qualche partita. Nel girone eliminatorio, Rosciglioni era già andato a segno al debutto contro gli spagnoli dello Jóvenes Promesas e, soprattutto, contro gli americani del Westchester United, realizzando nel finale il gol del 2-1. Con queste 7 reti, Rosciglioni balza prepotentemente in vetta alla classifica dei cannonieri, a quota 9.