23° giornata- serie B femminile

Nell’anticipo delle 12.00, la Ternana espugna il campo dell’Hellas con le reti di Petrara e Gomes. Vince agevolmente il Parma (unica vittoria casalinga odierna) che cala una cinquina alla Res: doppietta di Ferin, Distefano, Ambrosi e Iardino per le ducali seconde in classifica. Bologna corsaro in Piemonte con la vittoria di misura per 0-1 sul Cuneo con la rete della match-winner Tucceri, con il Bologna che aggancia il Genoa al terzo posto, in quanto le grifoncine non vanno oltre il pari per 1-1 contro il Chievo nell’unico pareggio di giornata. Poker esterno del Lumezzane con Licari (doppietta), Pinna e Crotti sul fanalino di coda Vis Mediterranea. Successo esterno per il Cesena in quel di Arezzo con la match winner Tironi per la compagine di Conte. Stessa sorte per il Brescia (0-1) che lontano dalle mura amiche piega di misura il San Marino con la rete decisiva di Berti. Colpaccio esterno del Pavia sul campo dell’Orobica (0-2) con le marcature di Casini e Terni.

Factory della Comunicazione

Classifica: Ternana 60, Parma 58, Genoa e Bologna 48, Lumezzane 41, Arezzo 34, Chievo 33, Freedom, Cesena e Brescia 32, Res 26, Hellas Verona 25, Orobica 21, San Marino 20, Pavia 16, Vis Mediterranea 2.