Mercato, sarà rivoluzione per una big di Serie A la prossima estate!

Mentre i principali campionati europei sono fermi per lasciare spazio agli impegni delle Nazionali, sono già diversi i club che stanno approfittando di questi giorni “liberi” per iniziare a pianificare il prossimo mercato estivo. In Serie A, una delle prime formazioni a ragionare in ottica futura è la Juventus, reduce da due pesanti ko consecutivi che hanno messo in forte discussione anche l’obiettivo minimo della qualificazione alla prossima Champions League.

Factory della Comunicazione

In casa bianconera, si legge su La Gazzetta dello Sport, massima priorità è dato al reparto avanzato, apparso in evidente difficoltà nelle recenti sfide. L’ultimo gol di una punta bianconera risale alla trasferta di Cagliari del 23 febbraio scorso (poi decisivo, ad opera di Vlahovic). Nei successivi quattro impegni, il serbo e Kolo Muani hanno sommato ben 450 minuti senza trovare la via della rete.

In attesa del ritorno al calcio giocato, nei prossimi giorni inizieranno le valutazioni da parte della dirigenza juventina, certamente non positive per quel che riguarda l’attacco. Che sia il preludio ad un’ennesima rivoluzione nella prossima estate?