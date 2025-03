Fra campo e mercato, in un top club s’inizia a respirare aria di cambiamento!

Tempo di sosta per le Nazionali, tempo di bilanci per molti club in attesa del ritorno al calcio giocato ed in preparazione della prossima stagione. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla Juventus, reduce da due pesanti ko consecutivi che hanno messo in discussione l’obiettivo minimo della qualificazione alla prossima Champions League. Il focus è sull’attacco, il reparto parso maggiormente in difficoltà nelle ultime settimane.

Ad oggi Thiago Motta può contare su tre uomini di ruolo, dai quali si può escludere Arkadiusz Milik. Il polacco, ancora ai box a causa del prolungato decorso dell’infortunio al ginocchio operato la scorsa estate, potrebbe salutare anticipatamente il club nonostante la scadenza del contratto al 2026. Ne restano quindi due – Vlahovic e Kolo Muani – che però nella prossima stagione potrebbero non essere più a Torino costringendo Cristiano Giuntoli a reperire due sostituti. Anche l’attaccante serbo è in scadenza al 2026, ma dal prossimo 1° luglio inizierà a guadagnare 12 milioni di euro netti annui (24 lordi), quanto nessuno in Serie A: una cifra insostenibile per i sabaudi che – considerato il rifiuto ad estendere l’accordo a cifre riviste al ribasso – sono destinati a salutarlo.

E poi c’è Kolo Muani, legato a doppio filo sia al futuro di Motta che alla qualificazione alla prossima Champions: senza l’accesso alla Coppa dalle grandi orecchie, il francese potrebbe valutare realtà diverse da quella bianconera, il cui budget sarebbe notevolmente minore anche per sedersi al tavolo delle trattative col Psg. Valutazioni in corso.