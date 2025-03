Ijele, Imolese, Genoa, Casarano, Internacional e Sassuolo completano il quadro delle squadre del gruppo A qualificate per gli ottavi della 75ª Viareggio Cup unendosi a Fiorentina e Magic Stars che avevano già staccato il pass dopo la seconda giornata. I viola chiudono il girone 1 a punteggio pieno: contro il Mavlon arriva il terzo successo su tre (match-winner Angiolini). L’Imolese si aggiudica lo scontro diretto con la Stella Rossa (2-0, a segno Manes e Giovannini) e si prende il secondo posto che vale l’accesso alla seconda fase. I serbi, invece, vengono eliminati essendo la peggiore delle 3 terze del gruppo A. Con un gol al 94′ di Sunday l’Ijele batte 3-2 il Genoa e si aggiudica il girone 2 con 7 punti. I rossoblù vengono raggiunti a quota 4 dall’Internacional (0-0 con il Perugia) ma passano come seconda classificata grazie al successo nello scontro diretto di lunedì. Anche i brasiliani comunque avanzano essendo la migliore delle terze. Nel girone 3 i nigeriani del Magic Stars confermano la loro supremazia superando 3-0 il Sassuolo. Secondo k.o. di fila per i neroverdi, che proseguono la loro avventura nel torneo qualificandosi a loro volta come terzi classificati: determinante, a parità di punti (3), la migliore differenza reti rispetto alla Stella Rossa (0 contro -4). Domani è in programma la terza e ultima giornata del gruppo B (gironi 4-5-6). Al termine, verrà stilata una graduatoria di merito (in base ai punti ottenuti) che, come quella del gruppo A, servirà per determinare gli accoppiamenti degli ottavi di finale (di martedì 25 marzo).



RISULTATI E CLASSIFICHE VENERDÌ 21 MARZO 2025 Girone 1 FIORENTINA-MAVLON 1-0

Reti: 36′ pt. Angiolini (F). STELLA ROSSA-IMOLESE 0-2

Reti: 25′ pt. Manes rig. (I), 30′ Giovannini (I). Classifica: Fiorentina 9, Imolese 6, Stella Rossa 3, Mavlon 0 Girone 2 GENOA-IJELE 2-3

Reti: 2′ st. Ibbe (I), 6′ Falana rig. (I), 26′ Spicuglia (G), 31′ Riolfi (G), 49′ Sunday (I). INTERNACIONAL-PERUGIA 0-0 Classifica: Ijele 7, Genoa 4, Internacional 4, Perugia 2 Girone 3 SASSUOLO-MAGIC STARS 0-3

Reti: 23′ pt. Kalu (M); 21′ st Sesan (M), 29′ Adiele (M). APIA LEICHHARDT-CASARANO 0-1

Reti: 29′ pt. Grimaldi (C). Classifica: Magic Stars 9, Casarano 6, Sassuolo 3, Apia Leichhardt 0 GRADUATORIA GRUPPO A Magic Stars (1° classificata nel girone 3)

Fiorentina (1° classificata nel girone 1)

Ijele (1° classificata nel girone 2)

Casarano (2° classificata nel girone 3)

Imolese (2° classificata nel girone 1)

Genoa (2° classificata nel girone 2)

Internacional (3° classificata nel girone 2)

Sassuolo (3° classificata nel girone 3)