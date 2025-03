Rrahmani, dal Kosovo: “Il Napoli non voleva giocassi”

Sospiro di sollievo in casa Napoli . Dopo l’uscita dal campo anzitempo nel match di campionato contro il Venezia e i dubbi sulle sue condizioni fisiche, arrivano buone notizie per Amir Rrahmani . Il centrale azzurro e capitano del Kosovo , è infatti sceso regolarmente in campo ieri sera nell’andata dello spareggio retrocessione/promozione di Nations League vinto per 2-1 contro l’Islanda. Match in cui l’ex Verona è apparso pienamente recuperato e in forma, come testimoniato anche dall’assist decisivo messo a referto in occasione dell’1-0 dei suoi.