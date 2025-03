Pedro Pasculli: “Corsa scudetto ancora viva, Conte tornerà al 4-3-3! Su Lukaku…”

Pedro Pasculli ha parlato a Radio Marte:

Napoli se la gioca fino in fondo con Inter e Atalanta, nella prossima partita c'è il Milan, forse era meglio incontrarlo prima della sosta, Conte comunque sa caricare la squadra al meglio, vediamo come rientrano i Nazionali. Io faccio il tifo per il Napoli, amo Napoli e i napoletani per il mio fraterno amico Diego Armando Maradona. TIfo per gli azzurri anche perchè sono allenati da Antonio Conte, era ragazzino quando ha esordito nel mio Lecce. Modulo? Non è che Conte non avesse fiducia in Olivera, è appena rientrato e allora credo che sia anche normale attendere per il suo rientro.

Certo Raspadori mi piace moltissimo, fa ottimamente la spalla di Lukaku, sono certo che Antonio tornerà comunque al 4-3-3 con cui ha fatto tanti punti, ora che ha recuperato anche David Neres. Lukaku? Conte lo vuole sempre, lui fa gol e fa segnare, tiene palla, consente gli inserimenti dei compagni di squadra, è importantissimo per il gioco del Napoli.

La foto di Diego al processo? Mi ha fatto malissimo, mi dispiace tanto, a prescindere dal fatto che sia stato il più grande giocatore di ogni tempo, era una persona dal cuore d’oro, fatemelo dire chiaramente, l’ho conosciuto che eravamo ragazzini all’Argentinos Juniors, siamo stati compagni di stanza in Messico, per quello che ha dato a tutto il mondo non meritava una fine così misera. Diego è stato lasciato solo.