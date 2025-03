Mercato Napoli – L’ago della bilancia sarà ancora il “tesoretto” Victor Osimhen

Il Napoli si prepara ad affrontare il prossimo mercato estivo, per i rinforzi che serviranno a Conte per la prossima stagione in cui si lotterà su più fronti, e l’ago della bilancia, come sottolinea Il Mattino, sarà ancora una volta il tesoretto che arriverà dalla cessione di Victor Osimhen. “L’ago della bilancia è ancora Victor Osimhen. Gira e rigira l’attaccante mascherato è destinato ad essere ancora una volta al centro del prossimo mercato estivo del Napoli. Ancora una volta in uscita, s’intende. Ed ancora con destinazione momentaneamente ignota. Il centravanti nigeriano, passato in prestito a settembre scorso al Galatasaray, ha confermato anche in Turchia il suo killer instict sotto porta: le 26 reti (tra campionato ed Europa League) non hanno fatto altro che amplificare le attenzioni dei suoi estimatori. Che sono tanti: in Europa (ultimo in ordine di tempo il Barcellona), in Premier ma anche nella stessa Turchia.

