Lotta scudetto, Immobile: “Passo avanti dell’Inter a Bergamo, ma il Napoli può ancora lottare”

Ciro Immobile, attaccante del Besiktas, è intervenuto a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Immobile Academy?

Napoli? E’ importantissimo che il Napoli lo costruisca così come spero si faccia anche uno stadio nuovo”. “I nostri giovani meritano una struttura così per realizzare i loro sogni. Grazie alla famiglia ho realizzato questo mio sogno, volevo regalare questa struttura ai ragazzi. Sarà un progetto collegato alla scuola, questo dev’essere un plus pomeridiano per i giovani che è giusto ritornino al sociale come facevo io. Centro sportivo nuovo per il? E’ importantissimo che il Napoli lo costruisca così come spero si faccia anche uno stadio nuovo”.

Rivorrei il Mondiale in Italia e dobbiamo adeguarci alle strutture. Insigne mi ha detto che le loro strutture non erano adeguate e che c’era il progetto di farne una nuova. Italia? Spalletti porta avanti il progetto dei giovani, l’Italia gioca un calcio che diverte e questo mancava alla nazionale dopo gli ultimi Europei. Italia-Germania? Ci teniamo particolarmente noi italiani, speriamo di fare bene. Conte? Non m’ha sorpreso, lo conosco benissimo. Con lui feci una tournè in America con la Juve e i giocatori vomitavano per i suoi allenamenti.

Napoli da scudetto?

“L’Inter con la vittoria di Bergamo ha fatto un bel passo in avanti, è la squadra più forte però ha tante competizioni. Il Napoli può approfittare di quello, può ancora lottare per lo scudetto. Lukaku? E’ un attaccante come me, piace e non piace, però se vedi i numeri li fa sempre i goal. Il suo lo sta facendo, con la Fiorentina mi è piaciuto molto”.