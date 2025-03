“La gente si aspettava altro, ma essere secondi non è un fallimento”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Franco Ceravolo, ex direttore sportivo di Napoli e Juventus. Di seguito, un estratto dell’intervista:

Sembra che alla piazza napoletana non basti più la Champions League e nonostante il secondo posto, ci si lamenta della squadra di Antonio Conte, senza contare che il Napoli ha davanti una squadra forte come l’Inter?

“Non è facile però non credo i tifosi che siano scontenti, visto che il Napoli è secondo in classifica e ha ancora la possibilità per arrivare primo. La gente si aspettava qualcosa di diverso, è vero, ma ci sono anche gli avversari, vediamo come finirà.”

Quando chiudi il girone d’andata da primo in classifica, se non vinci lo scudetto, lo devi considerare come un fallimento?

“No, per me non esiste. Il Napoli è al secondo posto, ci sono dei soldi che entrano in società. Ci sono altre squadre che stanno facendo bene come Inter e Atalanta che però dopo l’ultima sconfitta è rimasta un po’ più indietro, ma comunque la stagione è ancora lunga.”

Gatti sarebbe il nome giusto per il Napoli di Antonio Conte?

“Non lo so, questa è una negoziazione che fanno gli addetti ai lavori. Devo dire che tanti giocatori della Juventus sono stati valorizzati, come Spinazzola o lo stesso Kean. Adesso parliamo di Gatti, ma ancora è presto. Gatti è un buon giocatore, ma le valutazioni le fanno gli esperti del settore.”

Le piacerebbe una coppia difensiva Buongiorno-Gatti?

“Diciamo che ogni calciatore ha le sue qualità. Gatti è uno dei migliori difensori in Italia, e lo ha dimostrato. Non è un calciatore che impressiona a livello tecnico, ma è uno che mette cuore e grinta.”