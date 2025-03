La cessione di Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain a gennaio ha lasciato il Napoli scoperto in maniera importante sul lato sinistro. Il georgiano aveva raggiunto uno status quasi mitico allo Stadio Diego Armando Maradona durante la sua permanenza, ma la sua uscita a metà stagione con il settore in lotta per uno scudetto di Serie A ha richiesto un intervento immediato della dirigenza. Sempre più voci sostengono che il principale obiettivo del Napoli per il suo “Kvaratskhelia” sia l’esterno brasiliano del Feyenoord Paixão.

La connessione brasiliana

Il quotidiano Il Mattino riporta che sia l’allenatore Antonio Conte che il DS Giovanni Manna avrebbero già posto gli occhi sul giocatore. Ed è un ottimo periodo per inserirli nella lista anche per il 24enne brasiliano, per l’abilità di saltare gli avversari che si sta riscontrando in Eredivisie, oltre alla buona propensione alle conclusioni in zona gol. Paixão ha finora collezionato 8 gol e 11 assist in questa stagione, confermandosi anche nell’efficacia.



Lo scorso anno, il Feyenoord si è assicurato il talento brasiliano per 4,5 milioni di euro, cifra che considerata sul mercato è definita a dir poco vantaggiosa. Prima di ciò il giocatore si era reso evidente ai tifosi mentre militava nel Coritiba, la sua squadra madre. Con il Feyenoord il suo valore di mercato si è accresciuto in maniera esponenziale e ad oggi il club olandese stima Paixão intorno ai 35 milioni di euro. Al Napoli, invece, sembra che il calciatore valga 25 milioni di euro e per questo ci potrebbe volere più tempo del previsto prima di raggiungere un accordo.

Versatilità tattica

Ciò che rende Paixão soprattutto interessante per il Napoli è la sua flessibilità tattica. A differenza di Kvaratskhelia, che giocava principalmente sulla fascia sinistra, Paixão è in grado di esibirsi bene lungo l’intera linea offensiva. La sua destrezza di andare su e giù sulle fasce come un secondo attaccante o persino un centrocampista, dal punto di vista di un trainer come Conte, è stata di grande aiuto, in quanto tatticamente, mentre georgiano, risulta in un’osservazione più pregiata e utile.

Nel caso in cui Paixão dovesse essere trasferito al Napoli, concorre alla fazione mancina assieme a David Neres, che anche lui di provenienza brasiliana. A causa della sua brava versatilità, Paixão potrebbe essere usato in più posizioni della linea d’attacco del Napoli, che ora nitidamente fa sì che sia una buona alternativa in alcune formazioni tattiche.

Sviluppi sulla trattativa

Le trattative intorno al trasferimento di Paixão vanno a fuoco, dopo essere emersi i rumors del viaggio di rappresentanti della cosa a trovarsi con parti a Napoli. Considerate pure la notizia di venerdì, siccome ha confuso alcuni cronisti: il colloquio fra il Sottosegretario Martini e il Ministro per la Giustizia Clemente è un’importante svolta. La qualità dello scambio fa ben sperare che le conversazioni non siano davvero solo formali. Sembrano intraprendere, senza timori, vie per trovare un accordo.

Sebbene Paixão costituisca la prima scelta per il Napoli, a quanto pare Manna, il suo direttore sportivo, sta conducendo un ampio scouting per valutare possibili opzioni in giro per l’Europa. La scorsa settimana, il club sembrava interessato anche all’attaccante del Manchester United, Alejandro Garnacho, ma pare essersi raffreddata a causa di preoccupazioni legate all’entourage del calciatore.

Implicazioni strategiche

Tutti gli avvenimenti recenti sugli affari e l’interesse del Napoli su Paixao rivelano un elemento estremamente importante sull’aver fatto un cambiamento strategico nel buono approccio a riguardo delle acquisizioni. Paixao non solo è stato molto elastico nel campionato olandese, il professore d’italiano sa come iscriversi nel periodo rispetto a disciplinato nell’ambito scacchistico.

Conclusione

Nella corsa per conquistare il suolo italico, a Napoli cercano di mettere le mani sulle accolade di maggior prestigio. Il possibile arrivo di Igor Paixao sottolinea di per sé l’importanza mediatica come una dichiarazione d’intenti importante riguardo al cumulativo relativo a Germania a politiche fantasiose sul calcio che stanno progettando di calcistico negli strategici dirigenziali del club. I simpatizzanti della squadra campana saranno in “quarantena” per gli sviluppi riguardanti il tradizionale “mercato degli affari sportivi” sperando di assistere allo sforzo del club di consolidare l’acquisto sognato che si dice progettato per cambiare gli schemi all’immaginario Stadio Diego Armando Maradona.