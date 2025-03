Il Mattino – Napoli, saranno almeno sette gli innesti nel prossimo mercato

Il Napoli si prepara al prossimo mercato estivo, guardandosi intorno e centellinando i vari profili, ma una cosa è certa, saranno almeno sette gli innesti, come sottolinea Il Mattino. “Il tecnico leccese è stato chiaro e si aspetta investimenti corposi, mirati e possibilmente immediati per non fare la comparsa nell’Europa che conta (dando per scontata la partecipazione alla prossima Champions). Saranno almeno sette i nuovi innesti in casa Napoli, due per reparto con un’integrazione in difesa. Alcuni di questi arriveranno proprio grazie alla cessione di Osi che ha sempre detto a chiare lettere di sognare la Premier e che aspetta l’offerta giusta che potrebbe arrivare dall’Arsenal o dal Manchester United (nelle cui fila gioca Hojlund, profilo che piace e che sarebbe più di un’alternativa a Lukaku). Occhio anche al ritorno del Chelsea che quest’estate aveva provato un blitz proprio sul gong del mercato salvo poi rimandare tutto a giugno per via del fair play finanziario. Inutile dire che l’attaccante intende giocare la Champions e questo sarà dirimente per la sua decisione. Un elemento questo che frena ulteriormente la suggestione di un passaggio alla Juve. Sia perché un club italiano non può avvalersi della clausola e deve trattare direttamente con il Napoli, sia per la reticenza di De Laurentiis di cedere un giocatore ad una diretta concorrente. Ed anche per via di qualche sgarbo di troppo che si è consumato nel mercato di gennaio (Danilo dirottato altrove e Comuzzo distratto dalle sirene bianconere del futuro)”.

