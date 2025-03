CdS – Napoli, occhio a Solet, è il classico difensore moderno

Il Napoli si muove già sul mercato alla ricerca di un difensore per rinforzare il reparto arretrato per la prossima stagione. Il club partenopeo punta lo sguardo a 360 gradi, come Oumar Solet, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Ma ha carattere, e l’ha dimostrato subito, anche Oumar Solet, francese, anni 25, di proprietà dell’Udinese. A inizio febbraio impressionò tutti al Maradona in una delle sue prime apparizioni italiane: il club bianconero lo ha prelevato a zero dal Salisburgo a ottobre con contratto a partire da gennaio. In poche settimane ha dimostrato di avere tutte le qualità che un allenatore può ricercare in un difensore moderno: senso dell’anticipo, struttura fisica ma anche agilità palla al piede, propensione alla costruzione, senza mai limitarsi al compitino. Come per l’Empoli, dunque con Corsi, anche con l’Udinese, quindi con i Pozzo, i rapporti sono ottimi. Manna appunta, lavora, osserva e ovviamente non si limita solo alla Serie A”.

