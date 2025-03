Cds – Napoli-Inter, è sfida in campo e sul mercato: nel mirino c’è Lorenzo Lucca!

Quando Lorenzo Lucca mise piede per la prima volta al Maradona, il 27 settembre 2023, sembrava un pesce fuor d’acqua. L’Udinese, al di là di un gol capolavoro di Samardzic, crollò sotto i colpi del Napoli, sconfitta per 4-1 dai gol di Zielinski, Osimhen, Kvara e Simeone. In quella serata, il centravanti torinese apparve spaesato, timido, quasi fuori posto. Era alla sua prima stagione in Serie A dopo l’esperienza in Olanda con l’Ajax, un salto importante che necessitava di tempo per essere assorbito. Si legge sul Corriere dello Sport.

Poco più di un anno dopo, il 9 febbraio scorso, Lucca è tornato a Fuorigrotta con un’altra faccia. Più maturo, più aggressivo, con la determinazione di chi ha capito come si sta nal campionato italiano. Ha lottato su ogni pallone, ha battibeccato con Di Lorenzo e non ha mai tirato indietro la gamba. Insomma, è cresciuto. E con lui anche l’interesse delle big. Su di lui ci sono il Napoli e l’Inter, pronte a darsi battaglia – evidentemente – non solo per arrivare al titolo ma anche sul mercato.

Si contendono lo scudetto e pure quello che ormai è uno dei centravanti della Nazionale. A 24 anni compiuti, il ragazzone di Moncalieri sembra pronto per il salto di qualità, per consacrarsi in una grande squadra. Il Napoli, tra l’altro, aveva fatto dei sondaggi anche la scorsa estate: c’era stato un corteggiamento che poi però non passò alla fase della concretizzazione.

Com’è capitato con il Milan nel mercato invernale e come potrebbe ricapitare al termine di questa stagione, quando ci si ritroverà per discutere il futuro di un attaccante che sta entrando nella fase ascendente della sua carriera. Il Napoli e l’Inter, del resto, hanno bisogno di rinforzare e rinverdire i propri reparti offensivi. Da una parte, c’è bisogno di un vice-Lukaku, dall’altra serve un rincalzo di lusso per il duo Lautaro-Thuram, magari con caratteristiche simili ad Arnautovic che va in scadenza a giugno.