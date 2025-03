Calcio – Nasce la Immobile Academy un investimento per il territorio e il futuro dei giovani

Il calcio non è solo uno sport, ma un’opportunità di crescita, inclusione e formazione per i giovani. Con questa visione nasce la Immobile Academy, la scuola calcio fondata da Ciro Immobile, insieme con Massimo Borriello e Giuseppe Panariello. Un progetto che investe sul e per il territorio, offrendo ai bambini e alle bambine un’alternativa sana e un punto di riferimento per imparare i valori dello sport.

Factory della Comunicazione

Come spiega l’ufficio stampa, la Immobile Academy si articola in due strutture completamente ristrutturate ad altissimo livello, dove i giovani calciatori potranno allenarsi in un ambiente moderno e sostenibile. La prima struttura, dove sorge la scuola calcio, si trova a Boscotrecase, presso il Centro Sportivo La Ginestra, e comprende due campi da calcetto e un campo da calcio a 8. La seconda struttura è situata nel Centro Sportivo Parlati a Torre del Greco, dove si trova un moderno campo da calcio a 11. Questo impianto sarà anche il campo di allenamento del Sorrento Calcio.

Oltre al campo, da settembre sarà disponibile un’aula dedicata al doposcuola, dove i bambini potranno seguire un corso di inglese e svolgere i compiti in un ambiente educativo e stimolante.

Al centro del progetto vi è la massima attenzione all’ambiente, attraverso l’adozione di tecnologie all’avanguardia che riducono l’impatto ecologico e migliorano l’efficienza energetica. Un altro aspetto centrale del progetto è l’inclusività. L’impianto è stato realizzato eliminando barriere architettoniche e sociali, garantendo l’accessibilità a tutti, comprese le persone con disabilità.

Inoltre, la Immobile Academy è vicina alle famiglie meno abbienti, con piani studiati per permettere a tutti i bambini e le bambine di giocare a calcio, indipendentemente dalla loro situazione economica.

Immobile Academy è un luogo dove la passione per lo sport, il rispetto per l’ambiente e l’amore per la comunità si incontrano.

“Quando ero piccolo,- dichiara Ciro Immobile– giocare a calcio mi ha aiutato ad avere un futuro. Ed è quello che con questa Academy mi auguro per i nostri bambini e ragazzi.

Lo sport ti insegna valori importanti che si possono applicare nella vita di tutti i giorni per diventare persone migliori. Non so dove sarei adesso se non avessi avuto l’opportunità di calciare un pallone da bambino. Lo sport è amicizia, famiglia, disciplina, ma anche un gioco.

Da noi i bambini devono giocare senza pensare alla competizione, perché è il miglior modo di imparare il calcio. Voglio dividere la mia fortuna con tutti loro e offrirgli strutture di livello dove trascorrere il tempo sia un piacere”.

Fonte: Scarlott Company