Beukema prima opzione per la difesa, il Napoli si prepara al prossimo mercato

Il Napoli, ancora in corsa per lo scudetto, si prepara al prossimo mercato, specie per il rinforzo in difesa, ed in particolare attenziona il difensore del Bologna, Sam Beukema, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Al Bournemouth gioca e brilla Huijsen, ex Juve, lo scorso anno in prestito alla Roma. Ha appena 19 anni, un’esperienza invidiabile ma è già fuori dai radar azzurri: ha un costo eccessivo e gli occhi delle big, come il Real, addosso. Manna, che lo portò alla Juve dal Malaga quando aveva 16 anni, sa che la montagna da scalare sarebbe ripidissima. Si guarda altrove, con Beukema prima opzione. Riflessioni in corso. Anche perché Juan Jesus è in scadenza e il futuro di Rafa Marin è in bilico. A gennaio era fatta per il prestito secco al Villarreal, poi è saltato tutto per il mancato arrivo di Dan ilo. A giugno lo spagnolo potrebbe avvertire di nuovo la voglia di ritrovare continuità altrove. Magari sempre in Spagna, dov’è di casa. Si vedrà”.

Factory della Comunicazione