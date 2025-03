Terzo tempo – Per Jacobelli la stagione del Napoli è “strepitosa”, l’anno scorso contava 45 punti

Xavier Jacobelli, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:

Factory della Comunicazione

“Io credo che il Napoli stia disputando una stagione strepitosa, non bisogna mai dimenticare da dov’è partito nel primo giorno di ritiro, ovvero il decimo posto, fuori dall’Europa dopo 14 anni… Il Napoli l’anno scorso contava 45 punti e l’Inter era in testa con 77 punti, mentre il Napoli di oggi è secondo in classifica a 3 punti dall’Inter e ha 16 punti in più rispetto all’anno scorso. È evidente che il rendimento delle ultime partite abbia avuto una flessione, è un problema anche di altre squadre come l’Atalanta che l’ultima vittoria in casa in campionato l’ha fatta contro l’Empoli a dicembre scorso. Non è finita finché non è finita. Il problema dei gol fatti? Certamente si deve far di più, è altrettanto vero che il Napoli ha scontato l’infortunio di Neres, che dovrebbe rientrare dopo la sosta, ed è un elemento importante.

Alla luce degli scontri diretti che ci saranno, il Napoli avrà delle chance, sarà interessante capire come inciderà sull’Inter il tour de force. All’orizzonte, ci sono i due confronti con il Bayern e il doppio derby in semifinale di Coppa Italia col Milan. In questo senso sarà importantel a gestione delle energie, questo vale anche per il Napoli. Caso ultras Inter? La Giustizia Sportiva viene preceduta dalla Giustizia ordinaria. Per avere delle risposte, quindi, bisogna aspettare cosa succederà con la Giustizia ordinaria, il tutto dopo sarà consequenziale.

Tudor e Conte? Un conto sono i rumors, un altro le ipotesi o le notizie. La realtà è che si è già scatenato il toto successore, i risultati non sono dalla sua parte, ma è altrettanto vero che il crocevia decisivo diventa la partita con il Genoa. Patto non belligeranza Conte-De Laurentiis? Evidentemente il presidente del Napoli è memore della passata stagione tormentata, quando ingaggi uno del calibro di Conte sai benissimo quali sono i suoi pregi, le caratteristiche e sai anche l’autonomia che ha avuto nella carriera. Penso sia un atto di saggezza e intelligenza quello che ha fatto De Laurentiis, perché ognuno ricopre il proprio ruolo.

Gatti-Napoli? Io credo che il mercato della Juve inciderà dalla qualificazione alla Champions. C’è una situazione di assoluta incertezza che riguarda anche giocatori come Gatti, particolarmente amati dalla tifoseria per il suo temperamento, forse è uno dei pochi che ricorda quello spirito ricordato da Del Piero dopo la sconfitta con l’Atalanta. Il valore del giocatore è sotto gli occhi di tutti, una decisione verrà presa in base all’esito finale del campionato, anche a livello societario bisognerà esserci una profonda e accurata analisi, non possiamo dimenticare quanti denari sono stati spesi per rinforzare la squadra, con i giocatori che hanno reso sotto le aspettative”.